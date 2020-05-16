Врач рассказал о возможных осложнениях при бессимптомном COVID-19

Даже бессимптомное заболевание коронавирусом может вызвать осложнения в дальнейшем. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главного невролога Пироговского центра Олега Виноградова.

Эксперт отмечает, что при бессимптомном поражении человек не чувствует ни кашля, ни недомогания, ни высокой температуры, а значит может заразить больше людей, что выгодно для распространяющегося вируса. При выявлении коронавирусной инфекции такому человеку лучше самоизолироваться.

Однако последствия бессимптомного заболевания для самого носителя коронавируса оценить сложно. Многое будет зависеть от объемов поражения. Олег Виноградов сравнивает такого человека с футболистом.

"Его бьют по ногам - перелома нет. Он ходит, играет дальше. Но через какое-то время, тут зависит от того, насколько сильными были эти удары, может через пять, 10 лет у него начнутся дикие артрозы", - говорит эксперт. Но в том случае, если удары по ногам оказались не очень сильными, футболист будет двигаться без особых проблем.

В случае с заражением коронавирусом влияние оказывает, например, то, насколько серьезно проявилось кислородное голодание тканей и как сильно работала иммунная система.

"Вот от этого зависит будущее осложнение, что будет через пять, 10 лет. Насколько это повлияет сейчас, сказать невозможно, потому что человечество впервые столкнулось с таким заболеванием", - считает Олег Виноградов.

Для более точного прогнозирования возможных последствий требуется длительное наблюдение за пациентами и определенные исследования.