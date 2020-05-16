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16.05.2020 13:36
Рубрика: Общество

Врач рассказал о возможных осложнениях при бессимптомном COVID-19

Текст: Михаил Русин
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Даже бессимптомное заболевание коронавирусом может вызвать осложнения в дальнейшем. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главного невролога Пироговского центра Олега Виноградова.

Эксперт отмечает, что при бессимптомном поражении человек не чувствует ни кашля, ни недомогания, ни высокой температуры, а значит может заразить больше людей, что выгодно для распространяющегося вируса. При выявлении коронавирусной инфекции такому человеку лучше самоизолироваться.

Фото: iStock
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Однако последствия бессимптомного заболевания для самого носителя коронавируса оценить сложно. Многое будет зависеть от объемов поражения. Олег Виноградов сравнивает такого человека с футболистом.

"Его бьют по ногам - перелома нет. Он ходит, играет дальше. Но через какое-то время, тут зависит от того, насколько сильными были эти удары, может через пять, 10 лет у него начнутся дикие артрозы", - говорит эксперт. Но в том случае, если удары по ногам оказались не очень сильными, футболист будет двигаться без особых проблем.

В случае с заражением коронавирусом влияние оказывает, например, то, насколько серьезно проявилось кислородное голодание тканей и как сильно работала иммунная система.

"Вот от этого зависит будущее осложнение, что будет через пять, 10 лет. Насколько это повлияет сейчас, сказать невозможно, потому что человечество впервые столкнулось с таким заболеванием", - считает Олег Виноградов.

Для более точного прогнозирования возможных последствий требуется длительное наблюдение за пациентами и определенные исследования.

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