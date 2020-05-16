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16.05.2020 18:24
Рубрика: Общество

Врач рассказала об изменениях в проявлении коронавируса

Текст: Михаил Русин
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Медиков встревожили обнаруженные изменения в симптоматике коронавируса.

Фото: EPA
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Как рассказала главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко в фильме "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1", у заболевших пациентов фиксируются различные симптомы болезни. По словам эксперта, вирус меняет свои проявления.

В качестве примера она привела поражение эндотелия мелких сосудов и кожные проявления. По словам Марьяны Лысенко, такая ситуация не может не настораживать.

Кроме того выясняется, что переливание плазмы крови выздоровевших здоровому человеку не дает результата, потому что иммунитет уничтожит антитела к коронавирусу, и организм в итоге "ничего не запомнит".

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Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID-19

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