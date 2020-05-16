Врач рассказала об изменениях в проявлении коронавируса

Медиков встревожили обнаруженные изменения в симптоматике коронавируса.

Как рассказала главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко в фильме "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1", у заболевших пациентов фиксируются различные симптомы болезни. По словам эксперта, вирус меняет свои проявления.

В качестве примера она привела поражение эндотелия мелких сосудов и кожные проявления. По словам Марьяны Лысенко, такая ситуация не может не настораживать.

Кроме того выясняется, что переливание плазмы крови выздоровевших здоровому человеку не дает результата, потому что иммунитет уничтожит антитела к коронавирусу, и организм в итоге "ничего не запомнит".