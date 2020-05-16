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Рубрика: Культура

Закончен фильм "Клятва" - в запуске "Флэшмоб"

Текст: Валерий Кичин
"Мы идем снимать кино!" - так торжественно известный продюсер Владимир Есинов анонсировал начало работы над новой картиной - молодежной комедией "Флэшмоб".
Кадр из фильма "Клятва". Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Клятва". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Клятва". Фото: kinopoisk.ru

- Как только снимут режим самоизоляции, мы немедленно выйдем на съемочный период, - рассказывает продюсер, известный полюбившейся зрителям трилогией "Частное пионерское", все три части которой неизменно получали Приз зрительских симпатий фестиваля "Дубль дв@". - Думаю, после пандемии, после трудных месяцев всеобщего стресса зрители захотят смотреть что-то светлое, оптимистичное, жизнеутверждающее и мы решили снять комедию о любви, о солнце и о молодости. Снимать будем в Севастополе - там прекрасная, яркая натура. Режиссер - Алена Рубинштейн, за плечами у которой пока только одна картина - авторский фильм "Это не навсегда". Молода вся съемочная группа, включая главных актеров. Из старшего поколения уже дали согласие сниматься Роман Мадянов и Василий Мищенко. Сейчас идет кастинг - да-да, не нарушая самоизоляции. Режиссер отправляет актерам фрагменты сценария, те их разыгрывают и съемку присылают обратно, Алена это все смотрит - и так отбирает будущих героев картины.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Продюсеру вторит режиссер Алена Рубинштейн:

- Конечно, в такое время хочется снять нечто яркое, светлое и веселое: когда кончится вся эта мрачная история с пандемией. Люди всегда тянутся к чему-то позитивному и светлому, а сейчас это особенно важно. Так что будет романтическая комедия с элементами экшн, танцев, юмора, множества забавных ситуаций. Чего не будет: это политики, "чернухи" и пошлости. Герои - молодые севастопольские флэшмоберы, и это история про взросление, про изменение ценностей, про любовь. Я когда-то снимала в Севастополе - он считается суровым городом, но в нем есть некий романтический флер, и очень хочется раскрыть его с этой стороны.

- Это история молодых людей, которые случайно познакомились во время флэшмоба, и он круто изменил всю их жизнь, - рассказывает драматург Татьяна Мирошник. - Работая над сценарием, мы беседовали с флэшмоберами - это очень позитивные люди, ведь флэшмобы, как правило, проходят на чистом энтузиазме. Они какие-то очень светлые и креативные, и хочется рассказать об этом новом, на наших глазах сложившемся человеческом типе.

Насчет кастинга, который тоже приходится проводить онлайн, Алена Рубинштейн говорит, что это нечто совсем новое в нашей практике: "Я долго сопротивлялась, но выхода нет - работать нужно. Так что теперь постигаем новые возможности наших технологий: через zoom, через скайп, созваниваемся по телефону… Онлайн-кастинги, я бы сказала, - отдельный жанр. Актеры записывают самопробы, мы их потом обсуждаем - так идет отбор будущей актерской группы. Опыт пригодится: по сюжету картины герои много общаются по видеосвязи, и технологии там тоже занимают важное место. Окончательно утвержденных актеров пока нет. Музыку - песни и танцы - пишет композитор Руслан Сабиров, что-то в духе французских музыкальных комедий 60-70-х годов". На вопрос, какие ключевые слова она выбрала бы для своего фильма, Алена отвечает: "Солнце, море, энергия, дерзость, улыбка, музыка".
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Между тем продюсер Владимир Есинов уже некоторое время назад закончил фильм "Клятва" по сценарию той же Татьяны Мирошник и Романа Нестеренко, который выступил режиссером картины.

- Это реальная история главврача Симферопольской больницы Наума Балабана, который в оккупации спас от смерти около восьми сотен человек. Он незаслуженно забыт, и когда в 2014 году мы нашли в архивах эту историю, Татьяна Мирошник тут же приступила к сценарию, и мы лет пять искали на фильм деньги. На помощь пришло Минкультуры, выделив 35 миллионов, что для исторической картины капля в море. Фильм готов и по планам должен был выйти в прокат 7 мая. Теперь премьеру приурочили к сентябрю, когда, как предполагается, удастся по-настоящему отпраздновать 75-летие Победы, - говорит Владимир Есинов.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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