Жители Сараево провели антифашистскую манифестацию

Тысячи жителей Сараево в полдень, 16 мая, собрались в центре столицы Боснии и Герцеговины в знак протеста против проведения мессы в память об убитых партизанами усташах в 1945 году в районе города Блайбург недалеко от современной границы между Австрией и Словенией. Обряд, несмотря на недовольство общественности, все же был совершен в главном католическом храме страны - Соборе Святейшего Сердца Иисуса.

Жители боснийской столицы выбрали мирную форму гражданского протеста: они танцевали, скандировали антифашистские лозунги и распевали получившую широкую известность на Балканах песню итальянского движения сопротивления "Белла чао".

Мэр Сараево Абдулах Скака открыто назвал себя антифашистом. При этом он объяснил невозможность запрета противоречивой мессы следующим образом: "Босния и Герцеговина - это государство, а Сараево - это город, где уважают свободу вероисповедания. Так было и так будет всегда".

Между тем 6 апреля в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции Сараево отпраздновало День города и 75-летие освобождения от фашистских захватчиков.

"Эту символическую для нашего города Сараево дату мы отмечаем в особых условиях, - заявил тогда член президиума БиГ Желько Комшич. - Это дата символизирует сопротивление и победу. Я уверен, что мы преодолеем и ситуацию, в которой мы сейчас находимся, победив в борьбе с невидимым врагом. Все, что происходило с нами, мы преодолевали вместе. Преодолеем совместно и будущие вызовы. Защищали мы наш город и государство многократно, и будем это делать впредь в случае необходимости. Это историческая дата имеет большое значение для нашего города. Мы не имеем права никогда забывать, несмотря на то, с чем нам приходится сталкиваться, должны всегда помнить о нашей приверженности борьбе с фашизмом, стремлению к миру и свободе".

Следует также напомнить, что 22 июня 1941 года, когда Германия напала на СССР, политбюро ЦК Коммунистической партии Югославии обратилось с призывом дать отпор захватчикам и изгнать их со своих земель: "Народы Югославии: сербы, хорваты, словенцы, черногорцы, македонцы и другие… Настал решающий час. Началась смертельная битва против главных врагов рабочего класса, битва, в которую фашистские преступники сами себя втянули после нападения на Советский Союз, надежду всех трудящихся мира. Драгоценная кровь героического советского народа проливается не только ради спасения социалистических стран, но и для окончательного социального и национального освобождения всего человечества. Таким образом, это и наша война, в которой мы должны жертвовать свои силы и даже жизни…"

27 июля 1941 года на территории современной Боснии и Герцеговины началась партизанская война против фашистских захватчиков и их пособников - усташей, устраивавших откровенный геноцид сербов, которая стала неотъемлемой частью Народно-освободительной войны Югославии.