Журналисты высмеяли заявление Трампа о "супер-пупер-ракете"

Президент США Дональд Трамп, представляя в пятницу в Овальном кабинете флаг для своих новых космических сил, заявил, что США разрабатывают некую "супер-пупер-ракету", чтобы опередить военных конкурентов, включая Россию и Китай.

"У нас нет выбора, учитывая тех противников, которые у нас есть. У нас есть то, что я называю супер-пупер-ракета, и я слышал однажды, что она в 17 раз быстрее, чем есть у них сейчас", - сказал американский президент.

"Правильно", - добавил, стоя справа от Трампа, министр обороны США Марк Эспер, который не привел других подробностей о "чудо-ракете", пишет The Guardian. Очевидно, отметили эксперты, Трамп подразумевал то, что эта ракета летит в 17 раз быстрее скорости звука. Впрочем, услышав слова о "супер-пупер-ракете", журналисты президентского пула разразились смехом, подчеркивает The Hill. Пресс-секретарь Пентагона, которому был задан вопрос о "супер-пупер ракете", посоветовал журналистам обратиться за ответом в Белый дом.

Желание Трампа любыми средствами построить новое космическое вооружение армии США уже вызвало широкую критику и массу сатирических комментариев. Стало известно, что компания Netflix скоро выпустит комедию на этот счет с участием Стива Карелла и Джона Малковича.