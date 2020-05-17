14 миллионов британцев готовы пересесть с автомобилей на велосипеды

В Великобритании порядка 14 миллионов человек готовы пересесть с автомобилей на велосипеды, об этом сообщает организация British Cycling.

Ранее премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон заявил в послании к парламенту, что "для велосипедистов наступает новый Золотой век", а британский Минтранс объявил о выделении 2 миллиардов фунтов (2,42 миллиарда долларов), чтобы поддержать развитие велосипедной и пешеходной инфраструктуры в стране.

Согласно отчету Cycle Nation Project, созданному British Cycling и крупнейшим британским банком HSBC UK, "28 процентов взрослого населения Великобритании - более 14 миллионов человек - в настоящее время ездят на велосипеде реже одного раза в месяц и хотели бы ездить более регулярно".

Есть надежда, что пандемия коронавируса будет способствовать развитию велосипедной инфраструктуры, поскольку общественный транспорт небезопасен в плане распространения инфекции.

Что касается автомобилей, то их использование имеет много минусов, начиная с вреда для окружающей среды и заканчивая высокой по сравнению с велосипедом стоимостью поездки и необходимостью выделения под машины больших пространств.