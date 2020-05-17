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17.05.2020 18:40
Рубрика: Экономика

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Анатолий Аксаков: Курс рубля может укрепиться к концу года
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8158)
Как банковская система будет оправляться от пандемии коронавируса и что ждать от рубля, спрогнозировал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в видеоформате. Парламентарий также рассказал о ряде необходимых мер.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В результате распространения инфекции начало сворачиваться производство во всем мире, что по цепочке привело к снижению спроса на энергоресурсы, падению нефтяных цен и, соответственно, снижению курса рубля.

Однако стоимость "черного золота" стабилизировалась на уровне 30 долларов за баррель, отметил депутат.

Фото: iStock
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Он уверен, что начало восстановления экономик стран мира приведет к росту спроса.

Теперь все будет зависеть от темпов, которыми мировая экономика будет оправляться от пандемии коронавируса. Аксаков ожидает, что курс рубля может укрепиться к концу года. Впрочем, рубль переоценен, и это может снизить темпы его укрепления, добавил парламентарий.

А вот объявленная президентом мера по поддержке семей с детьми (разовые выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет) на курс национальной валюты не повлияет, заявил глава комитета. Он не согласился, что это "раздача вертолетных денег".

В результате этого решения просто будут частично "компенсированы выпадающие доходы россиян, которые не предъявили спрос на потребительском рынке", отметил он.

Для банковского сектора - так же, как и для курса рубля - все тоже будет зависеть от того, "как будет развиваться экономика и как она будет выходить из ограничительных мер".

Рост платежеспособности граждан и бизнеса станет одним из главных факторов, отметил Аксаков. Говоря о возможных сроках восстановления, он определил нынешний год и первую половину следующего.

Среди главных угроз для банковского сектора - рост проблемных кредитов и риски с ликвидностью. Отвечая на вопрос о необходимых сейчас мерах, Анатолий Аксаков заявил, что для кредитных организаций самое главное - восстановление нормальной ситуации у их клиентов. "Может быть, придется дополнительные решения принимать для поддержки заемщиков", - предположил парламентарий.

Аксаков напомнил, что правительство уже предпринимает шаги в этом направлении. Это субсидирование процентных ставок, меры поддержки населения и бизнеса. В основном внимание уделяется наиболее пострадавшим отраслям. Глава комитета Госдумы считает, что это правильно. "Но мы видим, что пострадали все отрасли экономики, - отметил он. - Поэтому системные меры поддержки должны распространяться на все сектора".

Фото: РИА Новости
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Среди конкретных необходимых мер он назвал продление программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых после 1 ноября. Программа касается покупателей жилья в новостройках и пока распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля до конца октября.

В конце апреля по этой причине уже произошел всплеск спроса на такие займы. "Я бы продлил, учитывая непростую экономическую ситуацию", - сказал депутат. По его прогнозу, вследствие продления программы можно будет удвоить плановый объем дополнительных ипотечных кредитов - два триллиона рублей вместо одного. "Это будет большая поддержка в том числе строительной отрасли", - констатировал Анатолий Аксаков.

Он напомнил, что при прогнозе падения ВВП от 6 процентов до 6,5 процента по итогам нынешнего года нужны меры поддержки "локомотивных" отраслей, а благодаря ипотеке можно помочь строительной индустрии.

Говоря о работе своего комитета, Анатолий Аксаков рассказал, что уже в июне Госдума планирует принять закон об использовании биометрии при предоставлении финансовых услуг и рассмотреть во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах.

Экономика Макроэкономика Законодательная власть Госдума

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