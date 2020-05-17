Анатолий Аксаков: Курс рубля может укрепиться к концу года

Как банковская система будет оправляться от пандемии коронавируса и что ждать от рубля, спрогнозировал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в видеоформате. Парламентарий также рассказал о ряде необходимых мер.

В результате распространения инфекции начало сворачиваться производство во всем мире, что по цепочке привело к снижению спроса на энергоресурсы, падению нефтяных цен и, соответственно, снижению курса рубля.

Однако стоимость "черного золота" стабилизировалась на уровне 30 долларов за баррель, отметил депутат.

Он уверен, что начало восстановления экономик стран мира приведет к росту спроса.

Теперь все будет зависеть от темпов, которыми мировая экономика будет оправляться от пандемии коронавируса. Аксаков ожидает, что курс рубля может укрепиться к концу года. Впрочем, рубль переоценен, и это может снизить темпы его укрепления, добавил парламентарий.

А вот объявленная президентом мера по поддержке семей с детьми (разовые выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет) на курс национальной валюты не повлияет, заявил глава комитета. Он не согласился, что это "раздача вертолетных денег".

В результате этого решения просто будут частично "компенсированы выпадающие доходы россиян, которые не предъявили спрос на потребительском рынке", отметил он.

Для банковского сектора - так же, как и для курса рубля - все тоже будет зависеть от того, "как будет развиваться экономика и как она будет выходить из ограничительных мер".

Рост платежеспособности граждан и бизнеса станет одним из главных факторов, отметил Аксаков. Говоря о возможных сроках восстановления, он определил нынешний год и первую половину следующего.

Среди главных угроз для банковского сектора - рост проблемных кредитов и риски с ликвидностью. Отвечая на вопрос о необходимых сейчас мерах, Анатолий Аксаков заявил, что для кредитных организаций самое главное - восстановление нормальной ситуации у их клиентов. "Может быть, придется дополнительные решения принимать для поддержки заемщиков", - предположил парламентарий.

Аксаков напомнил, что правительство уже предпринимает шаги в этом направлении. Это субсидирование процентных ставок, меры поддержки населения и бизнеса. В основном внимание уделяется наиболее пострадавшим отраслям. Глава комитета Госдумы считает, что это правильно. "Но мы видим, что пострадали все отрасли экономики, - отметил он. - Поэтому системные меры поддержки должны распространяться на все сектора".

Среди конкретных необходимых мер он назвал продление программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых после 1 ноября. Программа касается покупателей жилья в новостройках и пока распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля до конца октября.

В конце апреля по этой причине уже произошел всплеск спроса на такие займы. "Я бы продлил, учитывая непростую экономическую ситуацию", - сказал депутат. По его прогнозу, вследствие продления программы можно будет удвоить плановый объем дополнительных ипотечных кредитов - два триллиона рублей вместо одного. "Это будет большая поддержка в том числе строительной отрасли", - констатировал Анатолий Аксаков.

Он напомнил, что при прогнозе падения ВВП от 6 процентов до 6,5 процента по итогам нынешнего года нужны меры поддержки "локомотивных" отраслей, а благодаря ипотеке можно помочь строительной индустрии.

Говоря о работе своего комитета, Анатолий Аксаков рассказал, что уже в июне Госдума планирует принять закон об использовании биометрии при предоставлении финансовых услуг и рассмотреть во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах.