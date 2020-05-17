Анна Попова оценила возможность курортного сезона в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен.

"Это пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд, пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели", - сказала она в интервью каналу "Россия 1", фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин.

Напомним, что ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что курорты Крыма, Краснодарского края и Северного Кавказа могут открыться при условии снижения заболеваемости коронавирусом.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в России выявлено 9709 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 4207 человек.