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17.05.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России за сутки подтверждено 9709 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 9709 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди выявленных случаев - 42,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва - 3855
  2. Московская область - 907
  3. Санкт-Петербург - 451
  4. Нижегородская область - 281
  5. Свердловская область - 160
  6. Саратовская область - 121
  7. Ханты-Мансийский АО - 118
  8. Ростовская область - 115
  9. Красноярский край - 114
  10. Ульяновская область - 101
  11. Брянская область - 98
  12. Ставропольский край - 98
  13. Республика Башкортостан - 98
  14. Челябинская область - 98
  15. Калужская область - 97
  16. Тульская область - 97
  17. Ярославская область - 97
  18. Чувашская Республика - 97
  19. Краснодарский край - 95
  20. Республика Дагестан - 91
  21. Ямало-Ненецкий АО - 91
  22. Рязанская область - 86
  23. Республика Татарстан - 84
  24. Тамбовская область - 83
  25. Владимирская область - 81
  26. Курская область - 81
  27. Республика Северная Осетия - 74
  28. Белгородская область - 73
  29. Приморский край - 71
  30. Новосибирская область - 70
  31. Ленинградская область - 69
  32. Кабардино-Балкарская Республика - 69
  33. Орловская область - 68
  34. Волгоградская область - 65
  35. Самарская область - 65
  36. Пензенская область - 60
  37. Омская область - 58
  38. Республика Марий Эл - 54
  39. Ивановская область - 53
  40. Липецкая область - 53
  41. Республика Адыгея - 51
  42. Пермский край - 51
  43. Архангельская область - 50
  44. Хабаровский край - 47
  45. Астраханская область - 45
  46. Смоленская область - 44
  47. Республика Саха (Якутия) - 43
  48. Алтайский край - 40
  49. Воронежская область - 38
  50. Республика Калмыкия - 38
  51. Республика Ингушетия - 37
  52. Калининградская область - 36
  53. Оренбургская область - 35
  54. Кировская область - 34
  55. Вологодская область - 33
  56. Новгородская область - 33
  57. Тюменская область - 33
  58. Республика Мордовия - 28
  59. Республика Бурятия - 27
  60. Иркутская область - 27
  61. Тверская область - 26
  62. Чеченская Республика - 25
  63. Забайкальский край - 24
  64. Республика Хакасия - 23
  65. Республика Коми - 20
  66. Томская область - 20
  67. Псковская область - 19
  68. Карачаево-Черкесская Республика - 19
  69. Костромская область - 17
  70. Республика Тыва - 17
  71. Камчатский край - 16
  72. Удмуртская Республика - 14
  73. Кемеровская область - 14
  74. Республика Крым - 14
  75. Республика Карелия - 13
  76. Магаданская область - 12
  77. Мурманская область - 10
  78. Амурская область - 10
  79. Чукотский АО - 9
  80. Республика Алтай - 6
  81. Еврейская АО - 5
  82. г. Севастополь - 3
  83. Ненецкий автономный округ - 2
  84. Курганская область - 2
  85. Сахалинская область - 2

В РФ всего зарегистрировано 281 752 случая (+3,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки умерли 94 человека:
  1. Липецкая область - 1
  2. Московская область - 6
  3. Москва - 71
  4. Санкт-Петербург - 5
  5. Краснодарский край - 1
  6. Ростовская область - 3
  7. Республика Дагестан - 2
  8. Нижегородская область - 1
  9. Пензенская область - 1
  10. Саратовская область - 1
  11. Ханты-Мансийский АО - 1
  12. Забайкальский край - 1

Умерли за весь период пандемии 2 631 человек.

За сутки выписано 4 207 выздоровевших:
  1. Белгородская область - 14
  2. Брянская область - 92
  3. Воронежская область - 27
  4. Ивановская область - 1
  5. Калужская область - 16
  6. Костромская область - 5
  7. Курская область - 47
  8. Липецкая область - 22
  9. Московская область - 364
  10. Орловская область - 14
  11. Рязанская область - 3
  12. Смоленская область - 18
  13. Тамбовская область - 20
  14. Тверская область - 25
  15. Тульская область - 27
  16. Ярославская область - 5
  17. Москва - 1458
  18. Республика Коми - 2
  19. Архангельская область - 6
  20. Вологодская область - 4
  21. Калининградская область - 22
  22. Ленинградская область - 12
  23. Мурманская область - 545
  24. Новгородская область - 8
  25. Санкт-Петербург - 66
  26. Республика Калмыкия - 17
  27. Республика Крым - 3
  28. Краснодарский край - 122
  29. Астраханская область - 56
  30. Волгоградская область - 2
  31. Ростовская область - 78
  32. Севастополь - 1
  33. Республика Дагестан - 135
  34. Республика Ингушетия - 7
  35. Кабардино-Балкарская Республика - 51
  36. Карачаево-Черкесская Республика - 10
  37. Республика Северная Осетия - Алания - 23
  38. Чеченская Республика - 11
  39. Ставропольский край - 40
  40. Республика Башкортостан - 19
  41. Республика Марий Эл - 1
  42. Республика Мордовия - 55
  43. Республика Татарстан - 65
  44. Удмуртская Республика - 2
  45. Республика Чувашия - 60
  46. Кировская область - 45
  47. Нижегородская область - 50
  48. Оренбургская область - 38
  49. Пензенская область - 41
  50. Самарская область - 20
  51. Саратовская область - 27
  52. Ульяновская область - 13
  53. Курганская область - 1
  54. Свердловская область - 9
  55. Тюменская область - 69
  56. Ханты-Мансийский АО - 29
  57. Ямало-Ненецкий автономный округ - 1
  58. Челябинская область - 47
  59. Республика Алтай - 1
  60. Республика Хакасия - 9
  61. Алтайский край - 16
  62. Красноярский край - 11
  63. Иркутская область - 11
  64. Кемеровская область - 10
  65. Новосибирская область - 28
  66. Республика Бурятия - 19
  67. Республика Саха (Якутия) - 35
  68. Забайкальский край - 17
  69. Камчатский край - 11
  70. Приморский край - 10
  71. Амурская область - 2
  72. Магаданская область - 4
  73. Хабаровский край - 44
  74. Еврейская автономная область - 4
  75. Чукотский автономный округ - 4

Выписано всего по России за время пандемии 67 373 человека.

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