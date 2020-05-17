В России за сутки подтверждено 9709 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 9709 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди выявленных случаев - 42,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва - 3855 Московская область - 907 Санкт-Петербург - 451 Нижегородская область - 281 Свердловская область - 160 Саратовская область - 121 Ханты-Мансийский АО - 118 Ростовская область - 115 Красноярский край - 114 Ульяновская область - 101 Брянская область - 98 Ставропольский край - 98 Республика Башкортостан - 98 Челябинская область - 98 Калужская область - 97 Тульская область - 97 Ярославская область - 97 Чувашская Республика - 97 Краснодарский край - 95 Республика Дагестан - 91 Ямало-Ненецкий АО - 91 Рязанская область - 86 Республика Татарстан - 84 Тамбовская область - 83 Владимирская область - 81 Курская область - 81 Республика Северная Осетия - 74 Белгородская область - 73 Приморский край - 71 Новосибирская область - 70 Ленинградская область - 69 Кабардино-Балкарская Республика - 69 Орловская область - 68 Волгоградская область - 65 Самарская область - 65 Пензенская область - 60 Омская область - 58 Республика Марий Эл - 54 Ивановская область - 53 Липецкая область - 53 Республика Адыгея - 51 Пермский край - 51 Архангельская область - 50 Хабаровский край - 47 Астраханская область - 45 Смоленская область - 44 Республика Саха (Якутия) - 43 Алтайский край - 40 Воронежская область - 38 Республика Калмыкия - 38 Республика Ингушетия - 37 Калининградская область - 36 Оренбургская область - 35 Кировская область - 34 Вологодская область - 33 Новгородская область - 33 Тюменская область - 33 Республика Мордовия - 28 Республика Бурятия - 27 Иркутская область - 27 Тверская область - 26 Чеченская Республика - 25 Забайкальский край - 24 Республика Хакасия - 23 Республика Коми - 20 Томская область - 20 Псковская область - 19 Карачаево-Черкесская Республика - 19 Костромская область - 17 Республика Тыва - 17 Камчатский край - 16 Удмуртская Республика - 14 Кемеровская область - 14 Республика Крым - 14 Республика Карелия - 13 Магаданская область - 12 Мурманская область - 10 Амурская область - 10 Чукотский АО - 9 Республика Алтай - 6 Еврейская АО - 5 г. Севастополь - 3 Ненецкий автономный округ - 2 Курганская область - 2 Сахалинская область - 2 В РФ всего зарегистрировано 281 752 случая (+3,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За сутки умерли 94 человека: Липецкая область - 1 Московская область - 6 Москва - 71 Санкт-Петербург - 5 Краснодарский край - 1 Ростовская область - 3 Республика Дагестан - 2 Нижегородская область - 1 Пензенская область - 1 Саратовская область - 1 Ханты-Мансийский АО - 1 Забайкальский край - 1 Умерли за весь период пандемии 2 631 человек. За сутки выписано 4 207 выздоровевших: Белгородская область - 14 Брянская область - 92 Воронежская область - 27 Ивановская область - 1 Калужская область - 16 Костромская область - 5 Курская область - 47 Липецкая область - 22 Московская область - 364 Орловская область - 14 Рязанская область - 3 Смоленская область - 18 Тамбовская область - 20 Тверская область - 25 Тульская область - 27 Ярославская область - 5 Москва - 1458 Республика Коми - 2 Архангельская область - 6 Вологодская область - 4 Калининградская область - 22 Ленинградская область - 12 Мурманская область - 545 Новгородская область - 8 Санкт-Петербург - 66 Республика Калмыкия - 17 Республика Крым - 3 Краснодарский край - 122 Астраханская область - 56 Волгоградская область - 2 Ростовская область - 78 Севастополь - 1 Республика Дагестан - 135 Республика Ингушетия - 7 Кабардино-Балкарская Республика - 51 Карачаево-Черкесская Республика - 10 Республика Северная Осетия - Алания - 23 Чеченская Республика - 11 Ставропольский край - 40 Республика Башкортостан - 19 Республика Марий Эл - 1 Республика Мордовия - 55 Республика Татарстан - 65 Удмуртская Республика - 2 Республика Чувашия - 60 Кировская область - 45 Нижегородская область - 50 Оренбургская область - 38 Пензенская область - 41 Самарская область - 20 Саратовская область - 27 Ульяновская область - 13 Курганская область - 1 Свердловская область - 9 Тюменская область - 69 Ханты-Мансийский АО - 29 Ямало-Ненецкий автономный округ - 1 Челябинская область - 47 Республика Алтай - 1 Республика Хакасия - 9 Алтайский край - 16 Красноярский край - 11 Иркутская область - 11 Кемеровская область - 10 Новосибирская область - 28 Республика Бурятия - 19 Республика Саха (Якутия) - 35 Забайкальский край - 17 Камчатский край - 11 Приморский край - 10 Амурская область - 2 Магаданская область - 4 Хабаровский край - 44 Еврейская автономная область - 4 Чукотский автономный округ - 4 Выписано всего по России за время пандемии 67 373 человека.