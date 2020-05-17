В России за сутки подтверждено 9709 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 9709 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди выявленных случаев - 42,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва - 3855
- Московская область - 907
- Санкт-Петербург - 451
- Нижегородская область - 281
- Свердловская область - 160
- Саратовская область - 121
- Ханты-Мансийский АО - 118
- Ростовская область - 115
- Красноярский край - 114
- Ульяновская область - 101
- Брянская область - 98
- Ставропольский край - 98
- Республика Башкортостан - 98
- Челябинская область - 98
- Калужская область - 97
- Тульская область - 97
- Ярославская область - 97
- Чувашская Республика - 97
- Краснодарский край - 95
- Республика Дагестан - 91
- Ямало-Ненецкий АО - 91
- Рязанская область - 86
- Республика Татарстан - 84
- Тамбовская область - 83
- Владимирская область - 81
- Курская область - 81
- Республика Северная Осетия - 74
- Белгородская область - 73
- Приморский край - 71
- Новосибирская область - 70
- Ленинградская область - 69
- Кабардино-Балкарская Республика - 69
- Орловская область - 68
- Волгоградская область - 65
- Самарская область - 65
- Пензенская область - 60
- Омская область - 58
- Республика Марий Эл - 54
- Ивановская область - 53
- Липецкая область - 53
- Республика Адыгея - 51
- Пермский край - 51
- Архангельская область - 50
- Хабаровский край - 47
- Астраханская область - 45
- Смоленская область - 44
- Республика Саха (Якутия) - 43
- Алтайский край - 40
- Воронежская область - 38
- Республика Калмыкия - 38
- Республика Ингушетия - 37
- Калининградская область - 36
- Оренбургская область - 35
- Кировская область - 34
- Вологодская область - 33
- Новгородская область - 33
- Тюменская область - 33
- Республика Мордовия - 28
- Республика Бурятия - 27
- Иркутская область - 27
- Тверская область - 26
- Чеченская Республика - 25
- Забайкальский край - 24
- Республика Хакасия - 23
- Республика Коми - 20
- Томская область - 20
- Псковская область - 19
- Карачаево-Черкесская Республика - 19
- Костромская область - 17
- Республика Тыва - 17
- Камчатский край - 16
- Удмуртская Республика - 14
- Кемеровская область - 14
- Республика Крым - 14
- Республика Карелия - 13
- Магаданская область - 12
- Мурманская область - 10
- Амурская область - 10
- Чукотский АО - 9
- Республика Алтай - 6
- Еврейская АО - 5
- г. Севастополь - 3
- Ненецкий автономный округ - 2
- Курганская область - 2
- Сахалинская область - 2
В РФ всего зарегистрировано 281 752 случая (+3,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За сутки умерли 94 человека:
- Липецкая область - 1
- Московская область - 6
- Москва - 71
- Санкт-Петербург - 5
- Краснодарский край - 1
- Ростовская область - 3
- Республика Дагестан - 2
- Нижегородская область - 1
- Пензенская область - 1
- Саратовская область - 1
- Ханты-Мансийский АО - 1
- Забайкальский край - 1
Умерли за весь период пандемии 2 631 человек.
За сутки выписано 4 207 выздоровевших:
- Белгородская область - 14
- Брянская область - 92
- Воронежская область - 27
- Ивановская область - 1
- Калужская область - 16
- Костромская область - 5
- Курская область - 47
- Липецкая область - 22
- Московская область - 364
- Орловская область - 14
- Рязанская область - 3
- Смоленская область - 18
- Тамбовская область - 20
- Тверская область - 25
- Тульская область - 27
- Ярославская область - 5
- Москва - 1458
- Республика Коми - 2
- Архангельская область - 6
- Вологодская область - 4
- Калининградская область - 22
- Ленинградская область - 12
- Мурманская область - 545
- Новгородская область - 8
- Санкт-Петербург - 66
- Республика Калмыкия - 17
- Республика Крым - 3
- Краснодарский край - 122
- Астраханская область - 56
- Волгоградская область - 2
- Ростовская область - 78
- Севастополь - 1
- Республика Дагестан - 135
- Республика Ингушетия - 7
- Кабардино-Балкарская Республика - 51
- Карачаево-Черкесская Республика - 10
- Республика Северная Осетия - Алания - 23
- Чеченская Республика - 11
- Ставропольский край - 40
- Республика Башкортостан - 19
- Республика Марий Эл - 1
- Республика Мордовия - 55
- Республика Татарстан - 65
- Удмуртская Республика - 2
- Республика Чувашия - 60
- Кировская область - 45
- Нижегородская область - 50
- Оренбургская область - 38
- Пензенская область - 41
- Самарская область - 20
- Саратовская область - 27
- Ульяновская область - 13
- Курганская область - 1
- Свердловская область - 9
- Тюменская область - 69
- Ханты-Мансийский АО - 29
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 1
- Челябинская область - 47
- Республика Алтай - 1
- Республика Хакасия - 9
- Алтайский край - 16
- Красноярский край - 11
- Иркутская область - 11
- Кемеровская область - 10
- Новосибирская область - 28
- Республика Бурятия - 19
- Республика Саха (Якутия) - 35
- Забайкальский край - 17
- Камчатский край - 11
- Приморский край - 10
- Амурская область - 2
- Магаданская область - 4
- Хабаровский край - 44
- Еврейская автономная область - 4
- Чукотский автономный округ - 4
Выписано всего по России за время пандемии 67 373 человека.