Распоряжение губернатора Астраханской области от 16 мая 2020 года № 262-р "О признании утратившими силу распоряжений Губернатора Астраханской области"

1. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Астраханской области:
- от 30.03.2020 № 190-р "О специальных пропусках, выдаваемых в период действия режима повышенной готовности и реализации ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области";
- от 01.04.2020 № 197-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Астраханской области от 30.03.2020 № 190-р";
- от 11.04.2020 № 214-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Астраханской области от 30.03.2020 № 190-р".
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин
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