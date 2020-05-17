Распоряжение губернатора Астраханской области от 16 мая 2020 года № 262-р "О признании утратившими силу распоряжений Губернатора Астраханской области"

1. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Астраханской области:

- от 30.03.2020 № 190-р "О специальных пропусках, выдаваемых в период действия режима повышенной готовности и реализации ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области";

- от 01.04.2020 № 197-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Астраханской области от 30.03.2020 № 190-р";

- от 11.04.2020 № 214-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Астраханской области от 30.03.2020 № 190-р".

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







