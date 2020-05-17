Австралия и Новая Зеландия откроют границы для обмена туристами

Власти Австралии и Новой Зеландии планируют открыть границы для обмена туристами. Обе страны гордятся своими низкими показателями заражения коронавирусом и уровнем смертности от COVID-19. И теперь Канберра и Веллингтон изучают возможность создания туристического коридора, который уже получил название Транс-Тасмания. Как передает Reuters, он должен открыться в августе.

После начала пандемии коронавируса Австралия и Новая Зеландия закрыли свои границы для всех иностранцев, те, кто уже успел попасть на их территорию, были помещены в карантин. По мнению экспертов, именно эти меры помогли сдержать распространение вируса. С 11 мая ограничения начали снимать в Австралии, в 13 мая - в Новой Зеландии. В настоящее время в обеих странах возобновилась работа кафе и ресторанов, открылись различные учреждения и предприятия. А с приближением лета власти также задумались, как им спасти туристический сектор (на август в обеих странах приходится лыжный сезон).

Как заявил премьер-министр Австралии Скотт Мориссон, "единственная страна, для которой Австралия может открыть свои границы, - это Новая Зеландия". Аналогичным образом высказалась его коллега из Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

"Наша цель - сдержать COVID-19 на национальном уровне, чтобы мы могли открыть границы", - заявила она.

Отношения между двумя странами очень близки, их граждане могут проживать и работать на территории соседнего государства без визы. Австралийцы составляют 40 процентов всех иностранцев, приезжающих в Новую Зеландию, которая поставляет порядка 15 процентов всех прибывающих в саму Австралию.

В создании Транс-Тасмании власти двух стран видят способ спасти туристический сектор, серьезно пострадавший от введенных ограничений. Впрочем, отказываться от санитарных мер никто не будет. В аэропортах начнут проверять температуру пассажиров, а с путешественников будут собирать информацию, где их можно будет найти при необходимости.

Согласно последним данным, в Австралии зарегистрировано 7044 случаев заражения коронавирусом (6364 уже выздоровели), 98 человек скончались, в Новой Зеландии - 1499 случаев (1433 выздоровели) и 21 смерть.

Стоит отметить, что это не единственные страны, готовые открыть границы для туристов. Ранее о создании аналогичного коридора договорились Швейцария, Германия, Франция и Австрия. Сняты ограничения на перемещение и внутри Прибалтики.