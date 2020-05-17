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17.05.2020 21:03
Рубрика: Культура

Дедушка русского символизма

Текст: Павел Басинский (писатель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8158)
Двести лет назад, 17 мая (нового стиля) 1820 года, родился великий русский историк Сергей Михайлович Соловьев.

Обстоятельства его рождения, воспитания, образования и начала его научной, педагогической деятельности весьма характерны для России XIX столетия, когда духовенство как социальная каста выдвигало из своей среды немало выдающихся людей в сферах светской культуры. Но для того чтобы эти люди могли реализоваться в этих сферах, им необходимо было на определенном этапе своего развития покинуть свою касту. Тем не менее духовенство таким образом выступало некой "базой" для развития в том числе и светской культуры. И личность Сергея Михайловича Соловьева - яркий тому пример.

Фото: Екатерина Манойло
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Он родился в семье протоиерея и в то же время законоучителя Московского коммерческого училища М.В. Соловьева. Мать историка происходила из семьи мелкого чиновника, выслужившего дворянство, но тоже вышедшего из духовного сословия. Она была племянницей архиепископа Ярославского и Ростовского Авраама (Шумилина).

В детстве отец обучал сына не только Закону Божьему, но и древним языкам. По обычаю духовенства сначала определил сына в духовное училище, но с условием, что светские предметы он будет проходить в коммерческом училище, а экзамены по ним сдавать в духовном. В итоге он все-таки перевел сына в третий класс московской гимназии, которую тот окончил с серебряной медалью и поступил в Московский университет на историко-филологический факультет. Это тоже очень важный момент: в то время история и словесность воспринимались как очень близкие дисциплины.

Он прожил всего 59 лет, написав при этом 29-томную "Историю России с древнейших времен"

Главным наставником в университете студента Сергея Соловьева стал Михаил Петрович Погодин, читавший курс русской истории. Первый ученик на факультете, Соловьев был допущен разбирать богатейший архив Погодина, где и сделал свое первое открытие: нашел пятую часть "Истории Российской" Татищева. Но считается, что с большим воодушевлением он слушал лекции не "славянофила" Погодина, а "западника" Грановского. Возможно, это и определило его будущее мировоззрение: "западник" по убеждениям, он был одновременно и "государственником", рассматривая русскую историю как движение от разобщенного родового строя к государственному управлению.

Значение С.М. Соловьева для русской исторической науки переоценить невозможно. Можно сказать, что он-то и заложил основы этой науки. Его отроческая любовь к Н.М. Карамзину (подростком он несколько раз перечитал его "Историю государства Российского") сменилась достаточно критическим отношением к принципу описания русской истории как смены великих правителей. Одновременно С.М. Соловьева не устраивал "живописный" принцип Карамзина, когда история описывается как художественное полотно без попыток ее научного объяснения.

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Среди условий развития Руси на первое место С.М. Соловьев ставил "природу страны", на второе - "быт племен, вошедших в новое общество", на третье - "состояние соседних народов и государств". С особенностями географии страны Соловьев связывал и особенности зарождения русской государственности: борьба "леса со степью", ход колонизация русскими восточных земель, взаимоотношения Руси с соседними народами. Первым в русской историографии Соловьев обосновал тезис об исторической обусловленности реформ Петра I, постепенном сближении России с Западной Европой. При этом он не был "апологетом" Петра I. Петр, с его точки зрения, был исторически обусловленный "вождь" народа, двинувший Россию в сторону Запада после решения страной восточного вопроса. Но "дело" Петра творил не он, а народ.

Вообще отношение Соловьева к пресловутой роли личности в истории было спокойным и определенным и, кстати, очень актуальным для нынешних "взволнованных" споров на эту тему. Так, Соловьев считал неуместными, при изображении деятельности исторического лица, "как чрезмерные похвалы, так и неумеренные порицания". Он считал неисторичным подходом, когда "деятельность одного исторического лица отрывалась от исторической деятельности целого народа; в жизнь народа вводилась сверхъестественная сила, действовавшая по своему произволу". Прислушаемся к этим словам во времена наших баталий вокруг фигур Ивана Грозного и Иосифа Сталина.

Но Соловьев не был таким "кабинетным" историком, которого совсем уж не волнуют общественные события. В 1877 году, когда появилось открытое письмо 35 ученых против намечавшихся реформ, Соловьев принял решение заявить об отставке с поста ректора Московского университета.

Его сын Владимир Соловьев стал основоположником "новой русской религиозной философии"

Поражает масштаб его трудов. Он прожил всего 59 лет, написав при этом около 300 научных произведений и 29-томную "Историю России с древнейших времен", которая начала выходить в 1851 году, и с тех пор каждый год выходил строго один том.

Остается добавить, что его жена, Поликсена Владимировна Соловьева (урожденная Романова), родила ему 12 детей. Четверо из них умерли еще в детском возрасте. Из остальных трое стали выдающимися людьми с ярко выраженными литературными талантами. Всеволод - известный и очень популярный исторический романист, Мария - детская писательница и мемуаристка, Поликсена - поэт и художник. И, наконец, его сын Владимир стал великим русским философом - основоположником того, что называется "новой русской религиозной философией" (Бердяев, Булгаков, Флоренский и др.) Кроме того, Владимир Сергеевич Соловьев считается предтечей и "отцом русского символизма".

Но если он "отец символизма", Сергея Михайловича можно считать его "дедушкой".

Шутка, конечно.

Культура Литература Литература с Павлом Басинским

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