Новости

Минобрнауки рекомендует вузам предоставлять рассрочку на платное обучение 12:42
Австралия и Новая Зеландия откроют границы для обмена туристами 12:38
Турция намерена начать принимать иностранных туристов с середины июня 12:28
Крупные ТЦ в Ленобласти закрыли из-за нарушения санитарных норм 12:20
В Ростовской области за сутки скончались три человека с COVID-19 12:20
В Крыму возникли сбои с выплатами на детей из-за украинских документов 12:17
Первый случай COVID-19 выявлен в закрытом городе Циолковский 12:15
Юрий Лоза дал экспертную оценку виртуальному "Евровидению" 12:14
Какие штрафы предусмотрены за нарушение остановки и стоянки 12:10
Ресторан в США усадил за столики кукол для социального дистанцирования 12:00
Большинство вузов сохранили для выпускников и госэкзамены, и защиты дипломов 11:51
Стал известен первый чемпион России по кибербаскетболу 11:50
Renault избавится от минивэнов и седана 11:50
Еще в трех регионах число пациентов с COVID-19 превысило тысячу человек 11:48
В Нижегородской области количество умерших с COVID-19 выросло до 43 11:47
Nissan лишил обновленный кроссовер Kicks коробки передач 11:23
Аномальный холод идёт в столицу 11:21
В дзержинском лесу нашли свалку вакцины от гриппа 11:17
НМИЦ эндокринологии возобновил плановую госпитализацию пациентов с эндокринопатиями 11:13
В Чечне умерла беременная медработница с коронавирусом 11:11
Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова 11:07
СМИ: Катар тратит сотни миллионов на свою пропаганду в США 11:05
Мозг может видеть буквы вслепую 10:55
Анна Попова оценила возможность курортного сезона в России 10:48
Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии 10:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
17.05.2020 11:51
Рубрика: Общество

Большинство вузов сохранили для выпускников и госэкзамены, и защиты дипломов

Текст: Мария Агранович

77 процентов российских вузов сохранили в этом году для выпускников и госэкзамены, и защиту выпускных квалификационных работ - дипломов. Об этом сообщил в воскресенье министр науки и высшего образования Валерий Фальков, подводя итоги прошедшего учебного года.

Фото: iStock
Минобрнауки не будет повышать стоимость обучения в вузах

- Но 23 процента университетов пошли по другому пути и оставили только защиту дипломов, как единственную форму государственной итоговой аттестации в этом году, - отметил Валерий Фальков. - Закон такое право дает. При этом практически все справились с организацией удаленных экзаменов: будут использовать системы дистанционного контроля (прокторинг).

По словам министра, до 1 июня на Национальной платформе открытого образования 16 ведущих вузов представят варианты решений для тех университетов, которые еще не определились, какую именно систему прокторинга использовать. Такие услуги сегодня предлагают и частные, и государственные компании.

Как пройдут переводные экзамены с курса на курс? Вопрос актуальный, так как есть специальности, где экзамены невозможно сдать дистанционно: медицина, ряд инженерных направлений, творческие профессии. Придется ли студентам приходит в аудитории?

- Вузы приняли единогласное решение: если на переводных курсах необходимы экзамены-практикумы, то все они сдвигаются на другое время, например, на осень, - отметил Фальков. - Такой вариант также разрешен законодательством. Студент должен освоить программу в любом случае, пусть не на 2-м, а на 3-м курсе.

Если вдруг ситуация изменится в лучшую сторону и появятся соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и глав субъектов, то все с радостью придут сдавать экзамены лично, уверен глава минобрнауки.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Большинство вузов сохранили для выпускников и госэкзамены, и защиты дипломов
Анна Попова оценила возможность курортного сезона в России
Захарова: Bloomberg осознал, что заголовок статьи о России жуткий
Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ
В России разработали материал для маскировки военной техники под сугробы
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ