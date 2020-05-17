Большинство вузов сохранили для выпускников и госэкзамены, и защиты дипломов

77 процентов российских вузов сохранили в этом году для выпускников и госэкзамены, и защиту выпускных квалификационных работ - дипломов. Об этом сообщил в воскресенье министр науки и высшего образования Валерий Фальков, подводя итоги прошедшего учебного года.

- Но 23 процента университетов пошли по другому пути и оставили только защиту дипломов, как единственную форму государственной итоговой аттестации в этом году, - отметил Валерий Фальков. - Закон такое право дает. При этом практически все справились с организацией удаленных экзаменов: будут использовать системы дистанционного контроля (прокторинг).

По словам министра, до 1 июня на Национальной платформе открытого образования 16 ведущих вузов представят варианты решений для тех университетов, которые еще не определились, какую именно систему прокторинга использовать. Такие услуги сегодня предлагают и частные, и государственные компании.

Как пройдут переводные экзамены с курса на курс? Вопрос актуальный, так как есть специальности, где экзамены невозможно сдать дистанционно: медицина, ряд инженерных направлений, творческие профессии. Придется ли студентам приходит в аудитории?

- Вузы приняли единогласное решение: если на переводных курсах необходимы экзамены-практикумы, то все они сдвигаются на другое время, например, на осень, - отметил Фальков. - Такой вариант также разрешен законодательством. Студент должен освоить программу в любом случае, пусть не на 2-м, а на 3-м курсе.

Если вдруг ситуация изменится в лучшую сторону и появятся соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и глав субъектов, то все с радостью придут сдавать экзамены лично, уверен глава минобрнауки.