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17.05.2020 19:17
Рубрика: В мире

Британия ускоряет гонку за "золотой пилюлей" против СOVID-19

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
На чем сосредоточены сегодня внимание и тревоги всего мира? На разработке оружия способного поразить вирус. Речь идет прежде всего о создании вакцины.

Но, как выясняется, не исключено, что корнавирус может выгореть сам по себе. Так считает бывший глава Всемирной Организации Здравоохранения Доменик Джеймс. Коронавирус может "выгореть естественным способом", так что вакцина больше и не понадобится.

Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Британский профессор Кэрол Сайкора полагает, что у британцев значительно более высокий уровень иммунитета, чем до сих пор считалось, и посему COVID-19 постепенно истощится. Между тем в воскресенье было объявлено, что правительство Британии инвестирует 93 миллионов фунтов стерлингов на сооружение первого в Соединенном Королевстве Центра производства вакцины и инноваций. Этот центр предполагается открыть летом будущего года - на 12 месяцев раньше срока. Еще 38 миллионов фунтов стерлингов были вложены в ускоренное создание объекта, чья цель - обеспечить как можно более быструю доставку разработанной вакцины.

Правительство Джонсона заверило, что центр производства вакцины и инноваций уже через шесть месяцев будет иметь достаточно мощностей для производства доз вакцины в количестве, которого хватит для всего населения страны. Этот центр, расположенный в графстве Оксфордшир, уже был наречен "важнейшим новым оружием в арсенале Соединенного Королевства", который обеспечит толчок в гонке по разработке вакцины учеными Оксфордского университета и Имперского Колледжа Лондона. После чего самой главной задачей станет обеспечение производства вакцины в миллионных экземплярах.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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А между тем Борис Джонсон ранее признал, что эффективная вакцина против коронавируса может быть не найдена никогда. Выступая на брифинге на Даунинг стрит, Джонсон сказал: "Все это ничем не гарантировано. Полагаю, что я прав, заявляя, что и 18 лет спустя мы до сих пор не имеем вакцину против SARS. Что я могу сказать - это то, что Соединенное Королевство находится на передовом крае координации международных усилий с целью разработки вакцины."

Как однако реагируют на заявления своего руководства и ученых сами британцы? С возрастающим раздражением. Как с горечью и с нескрываемым разочарованием высказался один из комментаторов, "не исключено, вероятно, возможно - они не имеют понятия!"

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