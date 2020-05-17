Британия ускоряет гонку за "золотой пилюлей" против СOVID-19

Но, как выясняется, не исключено, что корнавирус может выгореть сам по себе. Так считает бывший глава Всемирной Организации Здравоохранения Доменик Джеймс. Коронавирус может "выгореть естественным способом", так что вакцина больше и не понадобится.
Британский профессор Кэрол Сайкора полагает, что у британцев значительно более высокий уровень иммунитета, чем до сих пор считалось, и посему COVID-19 постепенно истощится. Между тем в воскресенье было объявлено, что правительство Британии инвестирует 93 миллионов фунтов стерлингов на сооружение первого в Соединенном Королевстве Центра производства вакцины и инноваций. Этот центр предполагается открыть летом будущего года - на 12 месяцев раньше срока. Еще 38 миллионов фунтов стерлингов были вложены в ускоренное создание объекта, чья цель - обеспечить как можно более быструю доставку разработанной вакцины.
Правительство Джонсона заверило, что центр производства вакцины и инноваций уже через шесть месяцев будет иметь достаточно мощностей для производства доз вакцины в количестве, которого хватит для всего населения страны. Этот центр, расположенный в графстве Оксфордшир, уже был наречен "важнейшим новым оружием в арсенале Соединенного Королевства", который обеспечит толчок в гонке по разработке вакцины учеными Оксфордского университета и Имперского Колледжа Лондона. После чего самой главной задачей станет обеспечение производства вакцины в миллионных экземплярах.
А между тем Борис Джонсон ранее признал, что эффективная вакцина против коронавируса может быть не найдена никогда. Выступая на брифинге на Даунинг стрит, Джонсон сказал: "Все это ничем не гарантировано. Полагаю, что я прав, заявляя, что и 18 лет спустя мы до сих пор не имеем вакцину против SARS. Что я могу сказать - это то, что Соединенное Королевство находится на передовом крае координации международных усилий с целью разработки вакцины."
Как однако реагируют на заявления своего руководства и ученых сами британцы? С возрастающим раздражением. Как с горечью и с нескрываемым разочарованием высказался один из комментаторов, "не исключено, вероятно, возможно - они не имеют понятия!"