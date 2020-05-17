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17.05.2020 15:13
Рубрика: В мире

Британская церковь учит детей Библии в Minecraft

Текст: Диана Ковалева

Карантин заставил настоятелей одной церкви в британском городке Лестер начать общаться с молодежью на их языке - языке компьютерных игр. Автор идеи, Джош Янг, построил копию церкви на одном из серверов известной игры Minecraft и создал задания, которые должны познакомить детей с библейскими сюжетами.

К примеру, в построенном Янгом мире есть глубокое море, где обитает большой кит. Это отсылка к истории о ветхозаветном пророке Ионе, которого тот проглотил. На берегу моря также есть задание построить лодки - так дети, согласно задумке, должны узнать о том, как Иисус укротил морскую бурю во время плавания со своими учениками.

Фото: Andrew Parsons/10 Downing Street via AP
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"Они (дети - прим. "РГ") не могут встречаться с друзьями, и некоторым из них сейчас действительно трудно. В Minecraft они могут встречаться, разговаривать и играть без физического присутствия… Молодежь сейчас живет в этом онлайн-мире, и Библия учит нас встречаться с людьми там, где они есть, в их поле", - цитирует Янга BBC.

По его словам, каждую среду около 20 детей в возрасте 11-17 лет проводят в построенном им мире два с половиной часа. На 30 минут программа телепортирует их в зону "библейских" заданий, однако большую часть времени они вольны делать там все, что угодно - строить свои дома, исследовать окрестности и так далее. Единственное, что делать "нельзя" - это нецензурно выражаться, но Янг позаботился о том, чтобы взрослые могли это контролировать. Они также могут видеть, кто из детей присоединился к игре и получили ли они на это разрешение родителей.

Напомним, что Minecraft - это популярная игра, в которой геймеры могут создавать собственный мир, строить там различные здания, вести хозяйство, сражаться с чудищами и даже выживать в условиях дикой природы.

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