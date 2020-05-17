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Рубрика: Общество

Эксперт Роспотребнадзора оценил риск заражения коронавирусом на улице

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Вероятность того, что не контактирующий ни с кем на улице человек заразится коронавирусом отсутствует. Об этом заявил эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, отмечая, что вирус передается воздушно-капельным путем, причем наибольший риск заразиться именно капельным путем.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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По его словам, вирус живет только в организме, а попав в окружающую среду, он разрушается и теряет инфекционную активность. Даже если человек чихнул, и некое облако капелек оказалось в воздухе, то оно разносится на различные расстояния, и концентрация вируса резко падает уже в ближайшую минуту, пишет РИА Новости.

Если здоровый человек пройдет через такое облако, то он, скорее всего не заболеет, так как количества вируса в воздухе уже будет недостаточно для заражения. При контакте с таким слабо концентрированным вирусом для того, чтобы избежать заболевания будет достаточно тканевого иммунитета на слизистой при вдохе, заявил Лебедев.

Ранее врач-эпидемиолог Надежда Матвеева рассказала, как правильно использовать маску. Перед выходом на улицу сначала нужно надеть маску, а следом перчатки. На улице важно не прикасаться к маске. Придя домой, средства защиты нужно снимать в обратной последовательности и не забыть тщательно вымыть руки.

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