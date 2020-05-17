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Эксперты: Вакцина от коронавируса должна быть доступной для всех

Завтра открывается 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. Накануне более 140 видных политических деятелей и экспертов опубликовали совместное открытое письмо с призывом сделать вакцины от нового коронавируса, диагностические тесты и лечение COVID-19 доступными для всех без исключения, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: AP Photo/Aaron Favila Фото: AP Photo/Aaron Favila
Фото: AP Photo/Aaron Favila

В их числе президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Пакистана Имран Хан и бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун.

Они призвали к отказу от патентных прав на вакцину, отметив, что она должна быть бесплатной и доступной всем, вне зависимости от того, кто где живет или сколько зарабатывает.

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
Business Insider: COVID-19 мог появиться в США еще в декабре

Ранее руководители французского фармацевтического гиганта Sanofi отметили, что США направили львиную долю финансирования для разработки своей вакцины от коронавируса, поэтому страна должна быть в числе первых обладателей вакцины. Эти замечания вызвали бурную реакцию в мире. Позже в компании отметили, что США имеют приоритет в обладании вакцинами, произведенными на их территории, в то время как вакцины, произведенные во Франции и в Европе, не будут в приоритетном порядке предоставляться США. Эта история показала притязания США на монопольное владение вакциной.

Как сообщили официальные лица США, вложив миллиарды долларов, американское правительство пытается в одностороннем порядке вести исследовательскую работу и разработку вакцин.

По мнению аналитиков, существуют две причины, по которым американские политики пытаются монополизировать производство вакцин: с одной стороны, по мере приближения выборов они пытаются за счет монопольных исследований вакцин и их применения заручиться большим числом голосов на выборах. С другой - они всегда действуют из корыстных интересов. Отсюда и "наполеоновские планы" в разработке вакцин для спасения всего человечества.

Главный редактор известного медицинского издания The Lancet Ричард Хортон с сарказмом отметил, что американский подход к разработке вакцин - это предательство и преступление против человечества. Некоторые западные наблюдатели также подвергли резкой критике американскую администрацию за ее эгоистические односторонние действия, которые обречены на полный провал.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
Правительство Трампа мешает глобальной борьбе с пандемией

В конце апреля ВОЗ призвала международное сообщество ускорить шаги в совместной разработке и производстве новых вакцин, диагностических средств и других средств, которые могут помочь в противоэпидемической работе, а также к созданию условий для равного распределения вакцин и терапевтических средств. Так, недавно Китай и Канада заявили о сотрудничестве в области исследований и разработки вакцины от COVID-19, что стало очередным проявлением единой воли в преодолении пандемии.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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