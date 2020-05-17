Эксперты: Вакцина от коронавируса должна быть доступной для всех

В их числе президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Пакистана Имран Хан и бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун.

Они призвали к отказу от патентных прав на вакцину, отметив, что она должна быть бесплатной и доступной всем, вне зависимости от того, кто где живет или сколько зарабатывает.

Ранее руководители французского фармацевтического гиганта Sanofi отметили, что США направили львиную долю финансирования для разработки своей вакцины от коронавируса, поэтому страна должна быть в числе первых обладателей вакцины. Эти замечания вызвали бурную реакцию в мире. Позже в компании отметили, что США имеют приоритет в обладании вакцинами, произведенными на их территории, в то время как вакцины, произведенные во Франции и в Европе, не будут в приоритетном порядке предоставляться США. Эта история показала притязания США на монопольное владение вакциной.

Как сообщили официальные лица США, вложив миллиарды долларов, американское правительство пытается в одностороннем порядке вести исследовательскую работу и разработку вакцин.

По мнению аналитиков, существуют две причины, по которым американские политики пытаются монополизировать производство вакцин: с одной стороны, по мере приближения выборов они пытаются за счет монопольных исследований вакцин и их применения заручиться большим числом голосов на выборах. С другой - они всегда действуют из корыстных интересов. Отсюда и "наполеоновские планы" в разработке вакцин для спасения всего человечества.

Главный редактор известного медицинского издания The Lancet Ричард Хортон с сарказмом отметил, что американский подход к разработке вакцин - это предательство и преступление против человечества. Некоторые западные наблюдатели также подвергли резкой критике американскую администрацию за ее эгоистические односторонние действия, которые обречены на полный провал.

В конце апреля ВОЗ призвала международное сообщество ускорить шаги в совместной разработке и производстве новых вакцин, диагностических средств и других средств, которые могут помочь в противоэпидемической работе, а также к созданию условий для равного распределения вакцин и терапевтических средств. Так, недавно Китай и Канада заявили о сотрудничестве в области исследований и разработки вакцины от COVID-19, что стало очередным проявлением единой воли в преодолении пандемии.