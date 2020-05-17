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17.05.2020 22:14
Рубрика: Общество

Вирусолог рассказал, кому сделают прививку от COVID-19 в первую очередь

Первыми прививку от коронавируса получат люди, находящиеся в группе риска: врачи и те, чья работа предполагает контакт с большим количеством людей. Об этом рассказал глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

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"Кассиры, например билетеры. Волонтеры, безусловно. Водители такси. Остальным делать нет необходимости", - сказал Зуев в интервью радиостанции НСН.

По его словам, прививку от коронавируса, которая создает иммунитета у человека, скорее всего, придется делать дважды в год - как от гриппа. После группы риска ее расширят на другие группы населения.

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