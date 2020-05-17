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17.05.2020 20:49
Рубрика: Культура

Свет и немного Uno

"Евровидение" впервые состоялось без публики, голосования телезрителей и объявления победителей
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8158)
Мало кто ожидал, что вечер финала 65-го "Евровидения" 16 мая пройдет так: трое еще полгода назад одобренных ведущих Шанталь Янзен, Эдилия Ромблиа и Ян Смит тщательно выдерживали расстояние в два метра, которое им перед эфиром определил продюсер. И говорили, глядя в пустой зал, где не было зрителей. Зато режиссеров, операторов, специалистов по видеосвязи, звукорежиссеров и техников впервые оказалось, как никогда, много...
Финал 65-го "Евровидения": главное - солидарность. Фото: AP Финал 65-го "Евровидения": главное - солидарность. Фото: AP
Финал 65-го "Евровидения": главное - солидарность. Фото: AP

Все это было сделано для того, чтобы у всей Европы сложилось впечатление, что конкурс, пусть и в новоизобретенном формате - онлайн-концерта Eurovision: Europe Shine a Light, - в Нидерландах все-таки проходит. Пусть и цели у него теперь другие: не выбрать лучшего артиста и премировать его, как водится, хрустальным кубком в форме микрофона да гастрольным туром по континенту (во всех странах, как и России, из-за COVID-19 концерты ныне отменены), а показать, что европейские страны стараются поддерживать друг друга и по-прежнему вместе. Пусть и в пору пандемии. А заодно дать возможность артистам из 41 страны, участвующей в конкурсе, рассказать в прямом эфире, чем можно заниматься на карантине.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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Ну и поделиться добрыми слова в адрес, наверное, самых главных сейчас на планете людей: врачей, медсестер, нянечек, водителей машин "скорой помощи"... Кадры работы медиков особенно часто транслировались благодаря итальянскому певцу Диодато или англичанину Джеймсу Ньюману (младшему брату звезды "десятых годов" Джона Ньюмана). Брат-2 даже напомнил, что "надо сказать спасибо всем медработникам и помочь им, стараясь оставаться здоровыми, поскольку безопасность превыше всего". В общем, это было самое необычное и гуманистическое шоу в день финала "Евровидения"...

Поэтому победителей и проигравших в тот вечер не должно было бы быть по определению. Но они в итоге обнаружились.

Мысль о том, что конкурс с голосованием телезрителей Европы и Австралии можно провести, пусть и в формате онлайн, вначале все-таки присутствовала. Недаром шоу готовили семь недель!

Шоу готовили семь недель

Технические возможности были. Да и интерес такой "виртуальный вариант" самого давнего песенного конкурса Европы имел бы немалый. Ведь обычно конкурс снимает телевизионная команда, принимающая "Евровидение". А если в условиях пандемии картинку и звук давали бы, говоря языком телевизионщиков, из каждой 41 страны-участницы, то, возможно, стало бы еще увлекательнее - добавился бы креативный подход к съемке их режиссерами и декораторами, любопытно было бы посмотреть и на другие сцены и залы. Но от этой идеи в итоге отказались: по регламенту конкурса все участники должны быть в одинаковых условиях. А значит, на одной сцене и в единых обстоятельствах...

Фото: РИА Новости
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Поэтому решили обойтись без голосования и выбора победителей (хотя, наверное, мало кто сомневался в том, что, скорее всего, победят наши Little Big, чья конкурсная песня Uno собрала почти 90 миллионов просмотров, в 15 раз больше, чем ближайшие соперники). Предпочли формат, когда ведущие по очереди связываются в прямом эфире с участниками, находящимися дома, в их странах. Дают им высказаться, демонстрируют фрагменты клипа. Многие при этом постарались спеть и живьем. Те же Диодато, Джеймс Ньюман, швейцарец Gjon Tears. Ну и наши Little Big, не поленившиеся представить фрагмент уже акустической версии песни Uno и напомнившие Европе о том, что от них всегда нужно ждать чего-то новенького. Кстати, и очередной клип "маленьких больших" Hypnodancer, опубликованный 8 мая, попал уже в списки популярности в 26 странах...

Если говорить о конкурсе в целом, то явных хитов и открытий он, если бы проходил в привычном формате, вряд ли бы продемонстрировал. Большинство песен - традиционный евро-поп. И из общей массы выделяются, пожалуй, только Little Big, погруженная в мир фэнтези и красивых сказок болгарка Victoria, романтичный и изысканно-печальный швейцарец Gjon Tears и экс-участник российского "Голоса" эстонец Uku Suviste, которого ныне продюсирует Филипп Киркоров.

Да, Little Big не выиграли, но зато явными победителями "этого конкурса без конкурса" стали новые технологии. Удивительно точно, органично и практически без накладок было проведено все двухчасовое шоу Europe Shine a Light! 90 музыкантов Роттердамского оркестра сыграли каждый из своего дома попурри на темы песен участников "Евровидения", причем ни разу не сфальшивив и не опоздав. А 41 конкурсант, по строчке или по две, по очереди спел саму эту песню Shine a Light, выигравшую конкурс в 1997 году, при этом камера успевала за каждым, монтируя это многоголосие в единый трек. Да и по звуку проблем не было, каждый пел точно, в заранее оговоренной тональности. От наших в номере солировала Софья Таюрская...

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2020" Музыка с Александром Алексеевым

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