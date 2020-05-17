Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода

В ближайшие дни аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что температура воздуха будет ниже нормы на 3-4 градуса.

Такую погоду метеоролог объяснил переносом воздушных масс с северо-запада, пишет ТАСС. Дневные температуры будут от 12 до 17 градусов до пятницы включительно, и пока не ожидается, что погода изменится, отмечает Вильфанд. Так, в воскресенье, 17 мая, в Москве будет +14-16 градусов, в понедельник +12-14, во вторник +13-15, в среду и четверг +11-16, в пятницу +12-17 градусов.

Ранее в Гидрометцентре пообещали неоднородное лето. В целом оно будет теплым, но будут чередоваться периоды потепления и похолодания. В июне выше нормы средняя месячная температура может быть на востоке Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на севере Уральского и Сибирского округов, а также в Тыве. А вот в европейской части России температура воздуха будет в пределах климатической нормы.