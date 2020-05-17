ГМИИ им. Пушкина анонсировал проект "Дважды спасенные"

Новости

Главврач осетинской "скорой" заявил об увольнении после критики губернатора 21:46
Коронавирус выявлен у 1,6 тысячи военнослужащих ВС 21:34
Итальянская молодежь перестала сохранять социальную дистанцию 21:27
В Сочи девушка выжила, упав с мотоцикла на скорости 190 км/ч 21:27
Количество граждан с коронавирусом в Минобороны РФ снизилось до 3226 21:14
В Израиле утвердили коалиционное правительство после года неопределенности 20:45
Бельгийские врачи устроили премьеру "коридор позора" 20:28
Санатории Кавминвод готовятся к открытию 1 июня в режиме обсервации 20:20
В начале мая 10 компаний изменили цены на автомобили в России 20:00
Муфтий Северного Кавказа госпитализирован с подозрением на COVID-19 19:47
Махершала Али опубликовал первое фото в образе Блэйда 19:45
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок 19:37
Актриса и режиссер Линн Шелтон умерла в 54 года от болезни крови 19:32
В Крыму с 18 мая запустят электрички 19:25
В Самарской области режим самоизоляции продлен до 25 мая 19:18
Умер актер из "Друзей" и "Американского пирога" Фред Уиллард 19:16
В Италии зафиксировано рекордно низкое количество смертей от COVID-19 19:14
Глава Крыма пообещал единовременные выплаты на детей от 16 лет 19:10
На Кубани погасили долг перед медиками Армавира 18:57
Студенты Сколтеха помогают медикам в регионах проводить тесты на COVID-19 18:55
Назван самый сексуальный фильм за всю историю кинематографа 18:50
На Кубани прооперировали после ДТП мотоциклиста с коронавирусом 18:30
В Тиране задержана супруга албанского президента 18:28
Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера 18:12
В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
17.05.2020 20:55
Рубрика: Культура

Мир. Дорого. Очень

ГМИИ им. Пушкина анонсировал проект "Дважды спасенные"
Текст: Жанна Васильева
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8158)
Карстен Шуберт, написавший книгу о "концепции музея от Великой Французской революции до наших дней", сравнил музей с часами. Точный образ.

Музей, этот хранитель времени, живет в настоящем. Скажите, что происходит с музеями, и станет ясно, "какое тысячелетье на дворе", и даже - какой его год. Как и в часах, в музее мы редко видим его рабочий механизм. "Эта скрытая, рабочая часть механизма, которая в конечном счете определяет музей, его характер и идеологию (...), обнажается при переезде в новое помещение или, по крайней мере, при существенной реконструкции", - пишет Карстен Шуберт. Если учесть, что переезды, реконструкции и перемещения произведений определялись революциями, войнами, изменением границ стран Европы после мировых войн, то понятно, почему "рабочая часть" музейного механизма в ХХI веке вызывает живой интерес. Приоткрыть тайны этого механизма обещает проект ГМИИ им. А.С. Пушкина, запланированный на октябрь 2020-го. Речь - о показе 15 бронзовых скульптур из бывших собраний берлинских музеев, пострадавших во время Второй мировой и отреставрированных в рамках совместной программы с Музеем Боде. Проект предваряет фотовыставка "Дважды спасенные", планировавшаяся к юбилею Победы в Российском центре науки и культуры в Ченнаи (Индия), но из-за COVID-19 перенесенная на сентябрь.

Донателло "Танцующий амур" (1500-1525). ГМИИ им. А.С. Пушкина. Фото: Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина

Сюжет этой истории начинается в мае 1945 года. Вскоре после взятия Берлина три этажа с музейными сокровищами в бункере в парке Фридрихсхайн в советской зоне оккупации сгорели. Первый пожар уничтожил картины. Второй превратил в руины этаж, где хранились скульптуры. Слой пепла достигал 50-80 см. Советские археологи, отправленные в Берлин осенью 1945-го , вели раскопки на пожарище. Два поезда из Берлина с музейными трофеями были отправлены в ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитаж.

Бесстрастный документ, подписанный 27 сентября 1946 года комиссией, работавшей в ГМИИ, описывает состояние привезенной в Москву скульптуры Донателло: "Донателло, Иоанн Креститель, бронза, обгорел, сильно разрушен, обломаны и утрачены обе руки и часть ног, многочисленные сбои, сильно повреждена поверхность, есть реставрации".

Сегодня Василий Расторгуев, хранитель ГМИИ им. А.С. Пушкина, уверен, "что именно плохое состояние этих произведений помешало их включению в программу возврата [в ГДР]в 1958 году".

Проблема была еще и в том, что работы из берлинской коллекции не вошли в музейные собрания, а в 1948 г. составили "особый фонд" до "особого приказа". Приказ так никогда и не появился. Но шедевры, больше напоминавшие инвалидов войны, о которых все желали забыть, оказались вне зоны видимости до1990-х.

Их реставрация началась в 2002 году, через 57 лет после конца войны. Ее итоги можно было увидеть на выставках "Археология войны" (2006), "Меровинги" (2007), "Бронзовый век" (2013). А через 75 лет после конца войны бронзовый "Иоанн Креститель" Донателло и его "Танцующий амур" впервые получили шанс встретиться со зрителями. Музеи, эти хранители времени, лучше многих помнят, как дорого стоит мир.

Более 200 российских музеев присоединятся к онлайн-выставке раритетов
Культура Арт Музеи и памятники Выставки с Жанной Васильевой

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Подмосковье возобновляет бюджетное, жилое и коммерческое строительство
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Большинство вузов сохранили для выпускников и госэкзамены, и защиты дипломов
Аномальный холод идёт в столицу
Захарова: Bloomberg осознал, что заголовок статьи о России жуткий
Как переносят режим изоляции актеры, режиссеры и композиторы
Данте - 755 лет: Что мы знаем о поэте ХIII века