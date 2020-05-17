ГМИИ им. Пушкина анонсировал проект "Дважды спасенные"

Карстен Шуберт, написавший книгу о "концепции музея от Великой Французской революции до наших дней", сравнил музей с часами. Точный образ.

Музей, этот хранитель времени, живет в настоящем. Скажите, что происходит с музеями, и станет ясно, "какое тысячелетье на дворе", и даже - какой его год. Как и в часах, в музее мы редко видим его рабочий механизм. "Эта скрытая, рабочая часть механизма, которая в конечном счете определяет музей, его характер и идеологию (...), обнажается при переезде в новое помещение или, по крайней мере, при существенной реконструкции", - пишет Карстен Шуберт. Если учесть, что переезды, реконструкции и перемещения произведений определялись революциями, войнами, изменением границ стран Европы после мировых войн, то понятно, почему "рабочая часть" музейного механизма в ХХI веке вызывает живой интерес. Приоткрыть тайны этого механизма обещает проект ГМИИ им. А.С. Пушкина, запланированный на октябрь 2020-го. Речь - о показе 15 бронзовых скульптур из бывших собраний берлинских музеев, пострадавших во время Второй мировой и отреставрированных в рамках совместной программы с Музеем Боде. Проект предваряет фотовыставка "Дважды спасенные", планировавшаяся к юбилею Победы в Российском центре науки и культуры в Ченнаи (Индия), но из-за COVID-19 перенесенная на сентябрь.

Донателло "Танцующий амур" (1500-1525). ГМИИ им. А.С. Пушкина. Фото: Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина

Сюжет этой истории начинается в мае 1945 года. Вскоре после взятия Берлина три этажа с музейными сокровищами в бункере в парке Фридрихсхайн в советской зоне оккупации сгорели. Первый пожар уничтожил картины. Второй превратил в руины этаж, где хранились скульптуры. Слой пепла достигал 50-80 см. Советские археологи, отправленные в Берлин осенью 1945-го , вели раскопки на пожарище. Два поезда из Берлина с музейными трофеями были отправлены в ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитаж.

Бесстрастный документ, подписанный 27 сентября 1946 года комиссией, работавшей в ГМИИ, описывает состояние привезенной в Москву скульптуры Донателло: "Донателло, Иоанн Креститель, бронза, обгорел, сильно разрушен, обломаны и утрачены обе руки и часть ног, многочисленные сбои, сильно повреждена поверхность, есть реставрации".

Сегодня Василий Расторгуев, хранитель ГМИИ им. А.С. Пушкина, уверен, "что именно плохое состояние этих произведений помешало их включению в программу возврата [в ГДР]в 1958 году".

Проблема была еще и в том, что работы из берлинской коллекции не вошли в музейные собрания, а в 1948 г. составили "особый фонд" до "особого приказа". Приказ так никогда и не появился. Но шедевры, больше напоминавшие инвалидов войны, о которых все желали забыть, оказались вне зоны видимости до1990-х.

Их реставрация началась в 2002 году, через 57 лет после конца войны. Ее итоги можно было увидеть на выставках "Археология войны" (2006), "Меровинги" (2007), "Бронзовый век" (2013). А через 75 лет после конца войны бронзовый "Иоанн Креститель" Донателло и его "Танцующий амур" впервые получили шанс встретиться со зрителями. Музеи, эти хранители времени, лучше многих помнят, как дорого стоит мир.