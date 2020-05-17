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17.05.2020 15:24
Рубрика: Общество

Голикова: Врачи не пытаются скрыть случаи заражения коронавирусом

Текст: Ольга Игнатова
С экономической точки зрения клиники в России заинтересованы в высоких показателях по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

Поэтому врачи в больницах не пытаются скрыть информацию о случаях инфицирования, заявила в воскресенье на канале "Россия 1" вице-премьер России Татьяна Голикова. "Это совсем не про наших врачей - я могу это точно сказать", - отметила Голикова.

Фото: Антон Подгайко/ТАСС
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Она уточнила, что лечение от COVID-19 оплачивается за счет средств ОМС. "Тариф на лечение COVID больше, чем даже для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. С экономической точки зрения любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше "ковидов", хотя это и может прозвучать некорректно", - отметила Голикова.

Касаясь показателей смертности от коронавирусной инфекции вице-премьер пояснила, что данные за апрель, которые сейчас обсуждаются публично, официально будут представлены только в конце мая. "Сейчас это данные, которые связаны с оперативной статистикой, которую аккумулирует налоговая служба, поскольку она собирает данные ЗАГСов, и после 20-го числа будет сверка традиционная", - добавила Голикова.

Ранее газета Financial Times опубликовала статью, в которой утверждается, что число умерших от коронавируса в России может на 70% превышать данные официальной статистики. По словам Татьяны Голиковой, Россия не манипулирует официальной статистикой по уровню летальности из-за коронавирусной инфекции в стране. Он в 7,6 раза ниже, чем в мире в целом.

Несколько дней назад Минздрав представил статистику по смертности с начала 2020 года.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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В январе-марте 2020 года рост смертности от болезней органов дыхания, в том числе от пневмонии, в России не отмечался. Об этом говорится в статистических материалах Минздрава. Наоборот, в первом квартале нынешнего года меньше было смертей от болезней органов дыхания (на 9,8% или 1 687 человек - с 17 229 человек в январе-марте 2019 года до 15 542 человек в январе-марте 2020 года). Снижение смертности в этой группе болезней наблюдалось в 58 регионах.

В том числе от пневмонии в первом квартале нынешнего года умерли на 1 102 человек (или 15,3%) меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (снижение с 7 201 человек в январе-марте 2019 года до 6 099 человек в январе-марте 2020 года) Снижение смертности от пневмонии наблюдалось в 56 регионах.

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