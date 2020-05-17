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17 мая 2020 г.

Постановление губернатора Хабаровского края от 15 мая 2020 года № 44 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае за I квартал 2020 г."

Дата подписания 15 мая 2020 г.
Опубликован 17 мая 2020 г.

В соответствии с Законом Хабаровского края от 07 мая 2013 г. № 282 "О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Хабаровском крае" постановляю:

1. Установить величину месячного прожиточного минимума в расчете на душу населения в Хабаровском крае за I квартал 2020 г. (рублей):

в среднем на душу населения по Хабаровскому краю - 14 771

в том числе по социально-демографическим группам:

- для трудоспособного населения - 15 666

- для пенсионеров - 11 885

-для детей - 15 760.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Хабаровского края от 12 марта 2020 г. № 20 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае за IV квартал 2019 г.".

Губернатор С.И.Фургал



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