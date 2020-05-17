Постановление губернатора Хабаровского края от 15 мая 2020 года № 44 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае за I квартал 2020 г."

В соответствии с Законом Хабаровского края от 07 мая 2013 г. № 282 "О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Хабаровском крае" постановляю:
1. Установить величину месячного прожиточного минимума в расчете на душу населения в Хабаровском крае за I квартал 2020 г. (рублей):
в среднем на душу населения по Хабаровскому краю - 14 771
в том числе по социально-демографическим группам:
- для трудоспособного населения - 15 666
- для пенсионеров - 11 885
-для детей - 15 760.
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Хабаровского края от 12 марта 2020 г. № 20 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае за IV квартал 2019 г.".
Губернатор С.И.Фургал
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