Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом

"День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью", - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 1".

Каршеринг в Москве может возобновить работу в ближайшее время

Власти Москвы обсуждают возобновление работы каршеринга, сообщает пресс-служба департамента транспорта. Решение будет приниматься по итогам консультаций с Роспотребнадзором и закрепляться указом главы города, заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Россияне подали более 5 млн заявлений на выплаты детям

На выплату пособий в 10 000 рублей на детей в возрасте с 3 до 15 лет включительно поступило более 5 миллионов заявлений, сообщил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Прием обращений на Едином портале госуслуг, в отделениях Пенсионного фонда и многофункциональных центрах начался 12 мая.

Словения объявила о завершении эпидемии коронавируса

Словения стала первой страной в Европе, власти которой официально объявили об окончании пандемии и о победе над коронавирусом, сообщают европейские СМИ. Решение было принято после того, как за последние дни в стране было зафиксировано лишь несколько новых случаев заражения COVID-19. Как ожидается, в ближайшее время возобновят работу большинство погранпереходов через границу с Австрией, Венгрией, Италией и Хорватией.

Сбербанк начинает возвращать персонал на работу в офисе

Сбербанк начинает возвращать персонал на работу в офисе начиная с 18 мая. По данным РБК, прежде всего на работу вернутся сотрудники центрального офиса. С понедельника к работе приступят 70% руководителей и 30% рядовых сотрудников.

Собор Святого Петра в Риме откроют 18 мая

18 мая после двухмесячного карантина распахнут двери для верующих итальянские церкви во главе с Собором Святого Петра в Ватикане. Накануне открытия в ватиканской базилике были проведены дезинфекционные работы, которые затронули все поверхности от полов до алтарей.

Почти 1,6 млн граждан обратились за реструктуризацией долга

Почти 1,6 млн заявок поступило в банки от граждан РФ на реструктуризацию задолженности, что на 140 тысяч больше, чем неделей ранее. В обзоре ЦБ отмечается, что банками удовлетворено 831,4 тысячи заявлений физических лиц о реструктуризации кредитов, отказано - по 577,1 тысячи. Данные, говорится в сообщении, получены в ходе опроса регулятором 67 кредитных организаций о результатах работы по реструктуризации задолженности граждан, включая предоставление кредитных каникул, за период с 20 марта по 13 мая.

В Великобритании и Польше протестуют против карантина

В столицах Великобритании и Польши прошли протесты против карантина. Всего в Лондоне задержали около 20 человек, а в Варшаве - около 40.

Германия открыла границу с Люксембургом

Граница между Германией и Люксембургом снова открыта. Встреча министров иностранных дел двух стран состоялась на мосту через реку Мозель возле деревни Шенген.

Германия отменила обязательный карантин для приезжающих из стран ЕС

Власти Германии отменили обязательный двухнедельный карантин для лиц, приезжающих из стран Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании, сообщает Reuters. Он был введен немецким правительством 9 апреля. Исключения действовали для сотрудников полиции и системы здравоохранения, которые ежедневно ездили в Германию на работу, а также сезонных рабочих.

Данные о заболевших

За 17 мая в России зарегистрировано 9709 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из них в Москве - 3855 случаев. Всего в России зарегистрировано 281 752 случая коронавирусной инфекции. С начала эпидемии выздоровели 67 373 человека. Скончался 2631 человек.