Институт космических исследований РАН: от п/я 2286 до глубин Вселенной

Восемь не самых известных фактов из истории Института космических исследований РАН, которому исполнилось 55 лет.

1. Инициатором создания ИКИ стал президент Академии наук СССР Мстислав Келдыш. В июле 1963 года он предложил организовать в системе Академии наук Объединенный институт космических исследований: на основе научных коллективов, которые занимались исследованиями космоса, но подчинялись разным ведомствам.

Полностью реализовать эту идею не получилось - некоторые космические коллективы продолжили работать в прежних организациях. Если бы задумка Келдыша осуществилась на все сто, то аббревиатура звучала бы - ОИКИ.

2. ИКИ был создан как головной институт АН СССР по исследованию космического пространства в интересах фундаментальных наук на основании постановления Совета Министров СССР от 15 мая 1965 года. Но до 1967 г. в документах он назывался "Институт (или Организация) п/я 2286".

3. Десятки приборов, созданных в ИКИ, работают на отечественных и зарубежных космических аппаратах в ближнем околоземном космосе, в точке Лагранжа L2, у Луны, Марса и на пути к Меркурию. Научные эксперименты ИКИ РАН проводятся на Международной космической станции.

С одним из первых проектов ИКИ - аппаратом "Космос-261" связана трагикомичная история. В подвале дома на Нижней Масловке, где находилась лаборатория "Физики авроральных явлений", которой руководил Юрий Гальперин, случилось ЧП: подвал затопило. Пострадали научные приборы, которые предназначались для космического аппарата "Космос-261". Но сотрудники лаборатории смогли восстановить их, и аппарат был запущен 19 декабря 1968 г.

4. Основу научной программы первых лет ИКИ составили миссии к Марсу и Венере 1970-х годах. Первый большой проект "Марс-69", к сожалению, не был реализован из-за аварий с ракетами-носителями, поэтому первыми успешными и во многом первыми в мире стали аппараты "Марс-2 и -3" (1971 г.), "Марс-5" (1973 г.) и "Венера-9 и -10" (1975 г.).

5. Сотрудники ИКИ почти не принимали непосредственного участия в подготовке легендарной стыковки кораблей "Союз" и "Аполлон" 15 июля 1975 г. (программа ЭПАС). Но из соображений секретности советские инженеры, которые занимались проектом, были приняты на работу в ИКИ и представлялись сотрудниками института.

6. В ИКИ АН СССР проходили встречи рабочих групп по программе "Союз" - "Аполлон", контрольная стыковка советских стыковочных агрегатов по программе ЭПАС с американскими. Во время самого полета специалисты провели эксперимент по наблюдению солнечной короны с одного из космических аппаратов, когда второй затмевал Солнце.

7. В ИКИ был создан один из первых узлов Рунета - Russian Space Science Internet. Начало ему было положено в 1991-1993 годах, когда ИКИ был подключен к сети электронных коммуникаций BITNET по каналу, работающему через Франкфурт, и получил штатный международный сервис электронной почты. В декабре 1992 г. стартовали переговоры по подключению ИКИ РАН к сети NASA Science Internet (NSI). В результате в феврале-мае 1994 г. в Институте был построен один из первых российских узлов Интернета.

8. После успеха проекта ВЕГА по исследованию Венеры и комета Галлея в 1986 г. ИКИ был награждён орденом Ленина. Интерес к исследованиям кометы проявил римский папа Иоанн Павел II. Он пригласил на аудиенцию членов Межагентской консультативной группы (Inter-Agency Consultative Group), которая объединяла руководителей космических проектов агентств различных стран по перехвату кометы Галлея. В их числе был академик Роальд Сагдеев, руководитель проекта ВЕГА и тогда директор ИКИ.

Интерес католической Церкви к проекту был отчасти связан с тем, что комету Галлея изобразил в роли Вифлеемской звезды на одной из фресок Джотто. Одно время существовало предположение, что кометы Галлея и есть звезда, указавшая волхвам место рождения Христа.

(Подготовлено на основании материала ИКИ РАН).

Справка

ИКИ РАН - всемирно известный центр космической науки. В Институте более тысячи сотрудников: в том числе 4 академика РАН, 3 члена-корреспондента РАН, 4 профессора РАН, 51 доктор и 112 кандидатов наук. Работают два филиала: в Тарусе и Евпатории - и уникальная научная установка - центр коллективного пользования "ИКИ-Мониторинг".