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17.05.2020 21:27
Рубрика: В мире

Итальянская молодежь перестала сохранять социальную дистанцию

Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: Нива Миракян/РГ Фото: Нива Миракян/РГ
Фото: Нива Миракян/РГ

Накануне открытия ресторанов, баров, магазинов и салонов красоты итальянцы на радостях потеряли над собой контроль и перестали соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Claudio Furlan/LaPresse via AP
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Особенно это касается молодежи, наивно полагающей, что заражение ей не грозит. Итальянские рагацце и рагацци собираются "стаями" по 5-10 человек вопреки действующему запрету на массовые собрания.

Справедливости ради нужно отметить, что многие жители Апеннин носят защитные маски, несмотря теплую и влажную погоду.

Фото: Нива Миракян/РГ
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