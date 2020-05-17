Итальянская молодежь перестала сохранять социальную дистанцию

Накануне открытия ресторанов, баров, магазинов и салонов красоты итальянцы на радостях потеряли над собой контроль и перестали соблюдать социальную дистанцию.

Особенно это касается молодежи, наивно полагающей, что заражение ей не грозит. Итальянские рагацце и рагацци собираются "стаями" по 5-10 человек вопреки действующему запрету на массовые собрания.

Справедливости ради нужно отметить, что многие жители Апеннин носят защитные маски, несмотря теплую и влажную погоду.