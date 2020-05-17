Как Япония справляется с коронавирусом

В Японии постепенно снижается скорость распространения коронавируса. Количество ежедневно регистрируемых новых случаев заражения на территории страны становится все меньше, а общее число заболевших составляет чуть больше 16,3 тысячи человек.

Наметившаяся тенденция позволила премьер-министру Синдзо Абэ 14 мая объявить о досрочном прекращении режима ЧС почти на всей территории островного государства - в 39 из 47 префектур. Особые меры остались в силе только в восьми регионах - Токио, Осаке, Киото, северном губернаторстве Хоккайдо, префектурах Канагава, Сайтама, Тиба и Хёго, которым в ближайшие недели предстоит бросить все силы на борьбу с COVID-19. Впрочем, местные специалисты не исключают возникновения впоследствии новых волн коронавирусной инфекции и просят не спешить с отказом от мер предосторожности.

Как пишут СМИ, кое-где в Японии уже открылись места развлечений и отдыха. К примеру, в префектуре Тотиги на острове Хонсю 15 мая возобновил деятельность парк с каруселями и другими аттракционами. В первый день работы посетителей было немного, вероятно, из-за дождливой погоды, а может, семьи с детьми просто решили поостеречься. На входе у пришедших измеряли температуру и просили оставить контактные данные, чтобы можно было связаться при необходимости.

Примечательно, что объявленный японскими властями режим ЧС не предполагал каких-либо рестрикций или штрафов за нарушение самоизоляции или отказ от закрытия магазинов и заведений общественного питания. С другой стороны, в случае неисполнения установок правительства люди и фирмы рисковали подвергнуться общественному порицанию. Компании из-за желания подзаработать в период пандемии могли понести серьезные имиджевые потери, что на японских островах куда страшнее любых финансовых. К своей репутации местный бизнес относится трепетно.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ еще в апреле призвал население по возможности оставаться дома, не посещать места массового скопления людей, не находиться без особой надобности в душных и плохо проветриваемых помещениях. Кроме того, он попросил граждан ответственно подойти к соблюдению правил личной гигиены и ношению масок. Компаниям рекомендовали по возможности перевести персонал на удаленку и сократить график работы для сотрудников. Расчет был сделан на сознательность и дисциплинированность, которые, нужно признать, присущи японцам. И это подействовало.

Народ и местный бизнес правильно восприняли сигнал руководства страны. Многие магазины и компании закрыли свои двери до конца режима ЧС. Рестораны сократили часы работы и стали переориентироваться на приготовление блюд на вынос, несмотря на финансовые потери. Все проходило довольно спокойно, без резких проявлений недовольства в связи с ограничениями. Японцы понимали, что иначе поступить в условиях борьбы с инфекцией невозможно.

Да, предприниматели и здесь несут значительные убытки. Даже крупные автомобильные концерны рапортуют о серьезном сокращении доходов. Так, чистая прибыль компании Mazda в 2019 финансовом году снизилась на 81 процент. Автопроизводитель из-за коронавируса в марте этого года вынужден был приостановить работу сразу нескольких своих заводов в Японии, Мексике и Таиланде. Объем продаж фирмы в феврале упал на 14 процентов, а в марте - на 33. Ожидания от 2020 финансового года, который стартовал 1 апреля, выглядят еще менее оптимистичными на фоне последствий пандемии.

На улицах японцы все без исключения носят маски. Перчатки, правда, надевают реже, в основном при посещении продовольственных магазинов. Кстати, медицинские маски довольно долго были здесь в большом дефиците. На прилавках магазинов этот товар стал появляться только к концу апреля. До этого нужно было серьезно попотеть, чтобы найти их в свободной продаже.

Очевидно, в этой связи премьер Синдзо Абэ распорядился бесплатно выдать каждой семье, проживающей на территории Японии, по две матерчатые маски многоразового использования. Это вызвало массу шуток в Сети. Многие задавались вопросом, как обойтись двумя масками, когда вас в семье трое, а то и четверо. Кроме того, предложенные властями маски почему-то оказались довольно маленькими по размеру и оставляли голым подбородок, едва прикрывая нос и рот. Почтальон привез и мне прозрачную вакуумную упаковку с двумя белыми масками, которые вопреки всем недочетам оказались очень кстати. Сам Синдзо Абэ регулярно появляется на публике исключительно в таких масках.

Интересно, что многие японцы перешли на самодельные маски, зачастую сшитые из яркой материи или кусочков кимоно. Инструкции по изготовлению масок в домашних условиях публикуют в прессе. Этот тренд поддержали и местные политики. Так, губернатор Токио Юрико Коикэ всегда носит маски, исполненные в пастельных тонах и декорированные интересными рисунками, к примеру, небольшими изображениями яблок или зайчиков. На фоне строгих костюмов такой аксессуар смотрится стильно и подчеркивает женственность главы столичного города.

Министр обороны Японии Таро Коно как-то появился перед журналистами в камуфлированной маске, а некоторое время спустя пришел на заседание в парламент в маске с изображением восходящего солнца и горы Фудзи на синем фоне. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга уже несколько раз вел пресс-конференцию в маске с традиционным орнаментом айну - коренных жителей северной части японского государства.

А вот губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки отдает предпочтение маскам с яркими традиционными узорами самого южного региона страны, которым руководит с недавних пор. В коллекции политика насчитывается не менее 15 разных масок, все они сделаны руками его заботливой жены.

Наиболее сложная обстановка с COVID-19 в Токио: общее количество заразившихся накануне превысило пять тысяч человек. Впрочем, как показывает статистика, даже в многомиллионном городе последние две недели ежедневно выявляют всего по несколько десятков новых пациентов с положительными пробами на коронавирус. Люди питают надежды, что обстановка в Токио вскоре позволит снять все имеющиеся ограничения.

Вместе с тем губернатор мегаполиса Юрико Коикэ заявляет о необходимости поэтапного возвращения к нормальной жизни после снятия режима ЧС. По ее словам, для ослабления мер следует достичь трех показателей. Так, в течение недели среднесуточное число новых случаев заражения должно быть менее 20. Кроме того, доля случаев, когда источник заражения не удалось установить, не должна превышать 50 процентов. При этом число новых заражений в неделю должно снижаться относительно показателей за предыдущие семь дней.

В Японии зарегистрировано более 16 тысяч заболевших коронавирусом. Это без учета 712 заразившихся с печально известного круизного лайнера Diamond Princess. Довольно скромная цифра для государства с населением более 126 миллионов человек. При этом от инфекции здесь погибли 768 человек. Не так много в сравнении с показателями других государств.

Вместе с тем стоит обратить внимание, что на японских островах проводят очень мало анализов на COVID-19. Японские медики вышли на максимальную цифру в 9 тысяч тестов в сутки, хотя еще в апреле премьер Синдзо Абэ обозначил задачу довести число анализов до 20 тысяч. Специалисты подсчитали, что в Японии на 10 тысяч человек приходится 188 PCR-тестов. Для сравнения в Италии - 3159 тестов, США - 1752 теста, в Сингапуре - 1708 тестов, в Южной Корее - 1198 тестов. Разница значительная.

На тестирование направляют далеко не всех японцев. Сначала людей просят оставаться дома. Если в течение четырех дней у заболевших не спадает температура и сопутствующая симптоматика указывает на возможное наличие инфекции, то их проверяют на COVID-19. Отчасти это делается из-за стремления избежать коллапса медицинской системы. Мест для больных коронавирусом в стране уже не хватает.

СМИ отмечают, что около 90 процентов всех отведенных коек для заразившихся инфекцией в Японии занято. Так, в Токио около 2 тысяч мест, из которых более 1800 заполнены пациентами. Поэтому в медучреждения отвозят только людей в тяжелом состоянии. Пациентов с легкой формой заболевания изолируют в гостиницах или просят лечиться в домашних условиях при возможности соблюдения карантина.

Очевидно, что основная борьба с инфекцией еще впереди.

Между тем

Японцы стали активно использовать роботов для обслуживания заразившихся коронавирусом с легкой формой заболевания. В Токио таких пациентов в настоящее время изолируют в отдельных номерах пяти гостиниц. Как минимум в двух столичных отелях для оказания помощи больным привлекают высокотехнологичные устройства.

Машины, в частности, встречают "вынужденных постояльцев" на стойке регистрации во время их прибытия в место проведения карантина, осуществляют уборку и дезинфекцию лобби и некоторых других помещений. Гуманоиды доставляют людям продовольственные наборы, развлекают и подбадривают больных.

Для сбора данных о динамике состояния пациентов разработано специальное приложение, с помощью которого больные дважды в день самостоятельно загружают туда необходимую информацию. Речь идет о температуре тела и других показателях, которые можно отследить без помощи врачей. После этого все сведения попадают к медикам, где обобщаются и анализируются.