Пандемия, с одной стороны, показала ограниченность возможностей мобильных сетей 4G, с другой - замедлила развертывание сетей следующего поколения, поскольку оно требует огромных инвестиций. В России, впрочем, сотовые операторы готовы строить сети пятого поколения хоть сейчас, но неопределенность с частотами, на которых будет работать 5G, остается главным сдерживающим фактором для развития этой технологии.

Минкомсвязи выделяет среди самых перспективных областей применения 5G беспилотный транспорт, телемедицину, включая дистанционное проведение хирургических операций, а также создание информационной инфраструктуры для промышленных предприятий, энергетики и ЖКХ (IoT).

"В России, к сожалению, ситуация с 5G топчется на месте, - говорит телеком-эксперт Алексей Бойко. - Если в Новой Зеландии из-за эпидемии решили отказаться от частотного аукциона и просто раздадут операторам полосы в "золотом диапазоне" 3,5 ГГц, то у нас судьба этого диапазона по-прежнему в подвешенном состоянии. Для гражданских операторов получить достойные внимания частотные полосы в этом диапазоне (от 60 МГц на оператора) на сегодня не представляется возможным".

"А строить сеть в диапазоне 28 ГГц на порядок дороже, чем в 3,5 ГГц, дальнобойность сот - десятки метров. Так даже города не покрыть, если ресурсы не ограниченные. А российские операторы не могут расходовать столько, сколько, например, американские, потому что сотовая связь в России стоит намного дешевле, чем, например, в США", - продолжает Бойко.

Минкомсвязь пока не пересматривает планы по развитию 5G: планируется, что к 2024 году сети связи пятого поколения будут внедрены во всех городах России с численностью населения более 1 млн человек, в том числе с использованием отечественного оборудования, планируется проведение мероприятий по обеспечению доступности радиочастот для сетей связи 5G в этих городах для операторов, сообщили "Российской газете" в министерстве.

В "Билайне" утверждают, что готовы запустить 5G в Москве в максимально сжатые сроки, но для этого необходимо решить вопрос с частотами. "Мы продолжаем работу по тестированию 5G с учетом текущих ограничений, - отметили в компании. - Как и в прошлом году, наш фокус направлен на создание кейсов применения 5G и оценку экономических эффектов внедрения технологии в различных отраслях. Принимая во внимание существенный рост нагрузки на существующие сети, вопрос расширения емкости сетей встает все более остро. И решение этого вопроса лежит в плоскости выделения операторам нового радиочастотного ресурса с хорошо развитой экосистемой устройств".

Схожей позиции придерживаются и в МТС, отмечая, что перспективы развития 5G в России зависят от достаточности необходимого частотного ресурса и совместной работы регуляторов и операторов в этом направлении. "На текущий момент мы тестируем технологию в различных форматах в действующих пилотных зонах", - отметил представитель компании.

Если в России еще не определены частоты, на которых будет работать 5G, то за рубежом другие проблемы. В Великобритании жители сразу нескольких городов Туманного Альбиона поджигали вышки сотовой связи, мотивируя это тем, что 5G приносит болезни и является одним из переносчиков COVID-19. Этот фейк настолько распространился среди британцев, что в социальных сетях создают целые группы поддержки такой "теории". Как сообщает BBC, местные провайдеры обращаются к британцам с просьбой прекратить сжигать мобильные башни, а министр здравоохранения Великобритании назвал эту теорию "чепухой". Но процесс зашел настолько далеко, что попытки правительства Великобритании бороться с фейком пока терпят неудачу.

"Чтобы такие "теории заговора" появлялись реже, необходимо повышать уровень информированности населения и вести просветительскую работу, - отмечают в пресс-службе "Билайна". - Мы такую работу ведем через наши социальные сети, в составе профильных экспертных сообществ и сотрудничаем с властями по этому вопросу. Например, с ДИТ Москвы.

"В странах, где сети пятого поколения были развернуты и только начали разворачиваться, пандемия помогла развитию технологий, так как возникла потребность более активного использования сетей с большей производительностью, - говорит Дмитрий Конарев, ведущий эксперт по беспроводным технологиям Huawei в России. - Появились новые примеры использования 5G-технологий в медицинских целях. В странах, где только предполагали начать развертывание сетей, процессы приостановились. Например, в ряде стран аукционы на частоты для 5G-сетей были перенесены на более поздние сроки, соответственно, и развертывание сетей будет с запозданием".

Артем Гениев, архитектор бизнес-решений VMware в России и СНГ, полагает, что в текущем году динамика развертывания сетей пятого поколения существенно замедлится и ренессанса стоит ожидать лишь в следующем году: "По мере восстановления экономического роста появятся новые возможности для позиционирования услуг на основе 5G, особенно если начнется репатриация производственных мощностей из Китая. Поэтому вполне возможно, что с середины 2021 года активное развертывание сетей 5G операторами возобновится".