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17.05.2020 18:22
Рубрика: Общество

Как помочь ученым изобрести вакцину

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8158)
Помогать ученым решать сложные задачи можно, даже ничего не понимая в науке: предоставив вычислительную мощность своего компьютера, вы сможете помочь в различных проектах, начиная с разработки лекарств от коронавирусной инфекции и заканчивая поиском гравитационных волн, испускаемых космическими объектами.
Помочь в создании вакцины можно, просто оставив компьютер включенным. Фото: Михаил Синицын/ РГ Помочь в создании вакцины можно, просто оставив компьютер включенным. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Помочь в создании вакцины можно, просто оставив компьютер включенным. Фото: Михаил Синицын/ РГ

"РГ" выбрала самые интересные проекты. Как правило, чтобы принять в них участие, достаточно установить специальную программу и отрегулировать время ее работы. Отдавать ресурсы своего ПК нужно только тогда, когда вы за ним не работаете, иначе компьютер будет тормозить.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Folding@home. С помощью математического моделирования ученые надеются понять причины возникновения таких болезней, как коровье бешенство, диабет и многие другие. Для этого им необходимы мощности тысячи компьютеров, на которых установлена специальная программа, объединяющая их в сеть.

Rosetta@home. Авторы этого проекта рассчитывают трехмерную структуру белков из их аминокислотных последовательностей. Такие исследования помогают ученым в борьбе с раком, сибирской язвой и малярией.

Climate Prediction. Ученые делают прогнозы о том, каким будет климат на нашей планете в ближайшие 50 лет.

Einstein@home. Вы всегда мечтали о космосе и хотите внести свой вклад в его изучение? Авторы Einstein@home занимаются поисками гравитационных волн, испускаемых пульсарами и другими космическими объектами. Кроме того, производится поиск пульсаров с помощью анализа данных, получаемых от радиотелескопов.

LHC@home. Популярность Большого адронного коллайдера значительно упала, но ученым до сих пор нужны расчеты, необходимые для его работы. Этот проект позволяет добровольцам моделировать движение частиц, которые находятся в ускорителе коллайдера. Также рассчитываются столкновения пучков протонов.

MilkyWay@home. Еще один космический проект в нашей подборке. Его главной целью является создание трехмерной модели звездных потоков в Галактике. Ученые используют ресурсы компьютеров для оптимизации алгоритмов распределенных вычислений, чтобы затем передать их астрономам и физикам.

WorldCommunityGrid. Проекты компании IBM. В рамках WKG проводятся специальные расчеты, которые связаны с возобновляемыми источниками энергии, расшифровкой генома и поиском лекарств.

Asteroids@home. В описании проекта говорится, что астероиды - самые многочисленные объекты в Солнечной системе, однако об их физических свойствах, кроме размеров, известно очень мало. Вы можете помочь ученым в их изучении, отправив на помощь ресурсы своего компьютера.

Фото: Михаил Пинкус/РГ
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PrimeGrid создан для поиска простых чисел, которые отвечают определенным условиям. Другая часть ресурсов используется исследователями для решения проблем теории чисел, например, проблемы Серпинского.

Yoyo@home. Он делится на целых пять подпроектов: ECM изучает факторизацию целых чисел при помощи эллиптических кривых, Perfect Cuboid занимается поиском совершенного кубоида, evolution@home исследует ДНК человека и OGR-28 - ищет оптимальные линейки Голомба. В рамках этого проекта ученым удалось решить несколько важных математических задач.

Общество Наука

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