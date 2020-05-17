Физики рассказали, почему разрушается картина Мунка "Крик"

Команда ученых нашла разгадку, почему одна из версий "Крика", написанная Мунком в 1910 году, быстро разрушается, несмотря на идеальные условия хранения: низкий уровень освещения, температура около 64° по Фаренгейту и относительной влажности воздуха около 50 процентов.

Несмотря на идеальные условия хранения в музее Мунка в Осло, полотно начало неожиданно портиться. Со средней части холста стала сходить краска, а желтый цвет в верхней части картины приобрел белесый оттенок. В частности, кадмиево-желтые мазки на закатном небе вверху и на шее центральной фигуры приобрели не совсем белый цвет, в то время как в озере отслаивается густо нанесенная непрозрачная кадмиево-желтая краска.

Искусствоведы терялись в догадках, почему это происходит, и одной из версий был экспериментальный характер красок, которые использовал Мунк при написании полотна. Дело в том, что чтобы создать "кричащие" цвета, Мунк экспериментировал, используя смелые синтетические пигменты. А может быть, картину хранили в неподобающих условиях, когда она была украдена из музея в 2004 году, и в течение двух лет побывало неизвестно где, в любом случае, шедевр потребовал реставрации. Считается, что свет виноват в том, что краски картины постепенно тускнеют, поэтому держали картину в почти полной темноте, чрезвычайно редко выставляли в экспозициях, - но тем не менее она портилась.

Специалисты всерьез занялись исследованием картины и использовали самый большой в мире спектроскоп для анализа микрочастиц краски. Они провели спектральный анализ полотна и рентген-анализ краски, сообщает Daily Mail, в Европейском центре синхротронного излучения (ESRF) в Гренобле. Рентгеновские лучи в этом центре в 100 миллиардов раз ярче, чем рентгеновские лучи, используемые в больницах. Высокоэнергетические электроны совершают разбег по кольцевому туннелю длиной в полмили.

С помощью ускорителя частиц удалось "снять" положение и движение атомов в материи, увидеть ее структуру. Таким образом исследователи изучили структуру и состав нескольких чешуек желтой краски, отщепившихся от полотна. А затем просветили проблемные фрагменты полотна при помощи пучков частиц высокой энергии, изучив их состав и распределение разных веществ внутри них.

Ученые нашли в чешуйках краски, а также на поверхности самой картины следы соединений кадмия и хлора. Подобные вещества, как показали опыты на искусственно состаренных картинах, покрытых "лимонным желтым" из тюбиков, принадлежавших Мунку, возникают в результате взаимодействий пигмента с парами воды, насыщенными поваренной солью и другими соединениями хлора. Эти реакции, как отмечают ученые, происходят даже в полной темноте и при тех уровнях влажности, которые поддерживаются в большинстве запасников музеев.

На основании этих данных исследователи пришли к выводу, что высокая влажность вызывает окисление сульфида кадмия, используемого в качестве пигмента в оригинальной краске.

"Синхротронный микроанализ позволил нам точно определить главную причину, которая привела к разрушению живописного полотна. Это - влажность, пары воды, соли и других соединений хлора.", - сообщила один из авторов исследования Летиция Монико из итальянского Национального исследовательского совета в Риме. Исходный желтый сульфид кадмия превращается в белый сульфат кадмия в присутствии хлоридов-соединений в условиях повышенной влажности. Этот процесс происходит даже при отсутствии света, заключили ученые, предположив, что фотодеградация играет менее незначительную роль в выцветании цветов "Крика".

Рекомендации ученых - свести воздействие влаги к минимуму. Для выставления "Крика" на постоянную экспозицию в музее уровень влажности в помещении не должен превышать 45 процентов. Кстати, сульфид кадмия также используется в полотнах Анри Матисса, Винсента Ван Гога и Джеймса Энсора.