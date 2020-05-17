"Клад из Хаверинга" раскрыл секреты красоты жителей древнего Лондона

Комплексное изучение артефактов "Клада из Хаверинга" позволило археологам раскрыть секреты красоты древнего Лондона. 2900 лет тому назад жители столицы Британии тщательно ухаживали за своей внешностью с помощью пинцетов и бритв.

Предметы косметологии были найдены в сентябре 2018 года среди 453 других ценных находок. Почти два года у историков ушло на реставрацию и описание артефактов.

"Двусторонняя бритва и пара пинцетов, обнаруженные в Лондоне, датируются примерно 900 годом до н. э. Они оба сделаны из медного сплава и показывают, что удаление волос было неотъемлемой частью британского общества на протяжении тысячелетий", - заявил изданию Daily Mail куратор Кейт Самнолл из Лондонского музея.

По его мнению, бритвы вошли в состав погребального инвентаря, так как являлись элементами престижа и свидетельствовали о высоком статусе покойного.

В ходе раскопок были также обнаружены ювелирные изделия, в том числе фрагменты браслета и булавки для плаща, украшенной янтарем. Изготовление подобных предметов требовало большого мастерства среди ювелиров Бронзового века.