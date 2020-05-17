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17.05.2020 15:52
Рубрика: Общество
Проект: Наука

"Клад из Хаверинга" раскрыл секреты красоты жителей древнего Лондона

Текст: Николай Грищенко

Комплексное изучение артефактов "Клада из Хаверинга" позволило археологам раскрыть секреты красоты древнего Лондона. 2900 лет тому назад жители столицы Британии тщательно ухаживали за своей внешностью с помощью пинцетов и бритв.

Предметы косметологии были найдены в сентябре 2018 года среди 453 других ценных находок. Почти два года у историков ушло на реставрацию и описание артефактов.

Фото: Espen Finstad / Antiquity Publications Ltd, 2020
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"Двусторонняя бритва и пара пинцетов, обнаруженные в Лондоне, датируются примерно 900 годом до н. э. Они оба сделаны из медного сплава и показывают, что удаление волос было неотъемлемой частью британского общества на протяжении тысячелетий", - заявил изданию Daily Mail куратор Кейт Самнолл из Лондонского музея.

По его мнению, бритвы вошли в состав погребального инвентаря, так как являлись элементами престижа и свидетельствовали о высоком статусе покойного.

В ходе раскопок были также обнаружены ювелирные изделия, в том числе фрагменты браслета и булавки для плаща, украшенной янтарем. Изготовление подобных предметов требовало большого мастерства среди ювелиров Бронзового века.

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