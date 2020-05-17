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17.05.2020 18:35
Рубрика: Общество

Здоровый интерес

Когда в России появятся виртуальные клиники
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8158)
В России на фоне пандемии резко выросло количество дистанционных медицинских услуг. В Москве заболевших коронавирусом в легкой форме наблюдают специалисты центра телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. Аналогичный проект реализуют в Подмосковье при технологической поддержке портала госуслуг. Дистанционная поддержка оказывается также беременным женщинам. За месяц уже проведено более 4 тысяч консультаций, говорят в пресс-службе администрации Московской области.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пока что в соответствии с российским законодательством услуги телемедицины можно сравнить разве что с консьерж-сервисом, когда консультирующий врач только подсказывает клиенту дальнейшие шаги.

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"Нельзя провести удаленно первичный прием пациента, под запретом повторные консультации пациентов другого врача. Устанавливать диагноз и назначать лечение без очного приема тоже нельзя, что само по себе уже исключает существование виртуальных клиник в российской действительности", - считает Станислав Сажин, гендиректор компании "Доктор на работе". Кроме того, с помощью телемедицинских технологий можно консультировать только пациентов, зарегистрированных на портале госуслуг.

Хотя технологии уже позволяют большее. Переход к дистанционной медицине неизбежен, уверен директор Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине "Национальная база медицинских знаний" Борис Зингерман. Очными могут остаться тяжелые операции, а остальные процедуры можно будет проводить удаленно.

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Виртуальные клиники, говорит Сажин, успешно работают в странах, где законодательство и технологии отвечают их потребностям. Это США, Япония, Швейцария. А также Австралия с ее уникальным виртуальным госпиталем для больных коронавирусом - те, у кого болезнь протекает в легкой или средней форме, проходят наблюдение на дому с использованием браслета, фиксирующего работу сердца и легких.

Глава Национальной телемедицинской ассоциации (НТМА) Иван Картовицкий считает, что в России необходимо законодательно закрепить возможность дистанционной постановки предварительного диагноза и назначения лечения. Пока вероятность врачебной ошибки при удаленной консультации удерживает от легализации данных предложений.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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НТМА также предлагает дополнительный вариант идентификации пациентов через номер телефона и даже оформление больничного посредством телемедицинских услуг. Последнее уже апробировали в связи с пандемией - возвращающимся из-за границы россиянам электронный больничный предоставляется через портал госуслуг автоматически, отмечают в пресс-службе минкомсвязи.

В Госдуму в марте внесен законопроект о проведении в период ЧС и эпидемий дистанционного первичного врачебного осмотра, постановки диагноза и назначения лечения, но он пока не рассматривался.

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