Когда в России появятся виртуальные клиники

Пока что в соответствии с российским законодательством услуги телемедицины можно сравнить разве что с консьерж-сервисом, когда консультирующий врач только подсказывает клиенту дальнейшие шаги.

"Нельзя провести удаленно первичный прием пациента, под запретом повторные консультации пациентов другого врача. Устанавливать диагноз и назначать лечение без очного приема тоже нельзя, что само по себе уже исключает существование виртуальных клиник в российской действительности", - считает Станислав Сажин, гендиректор компании "Доктор на работе". Кроме того, с помощью телемедицинских технологий можно консультировать только пациентов, зарегистрированных на портале госуслуг.

Хотя технологии уже позволяют большее. Переход к дистанционной медицине неизбежен, уверен директор Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине "Национальная база медицинских знаний" Борис Зингерман. Очными могут остаться тяжелые операции, а остальные процедуры можно будет проводить удаленно.

Число медицинских гаджетов будет расти: уже распространены домашние кардиометры и пульсоксиметры

Виртуальные клиники, говорит Сажин, успешно работают в странах, где законодательство и технологии отвечают их потребностям. Это США, Япония, Швейцария. А также Австралия с ее уникальным виртуальным госпиталем для больных коронавирусом - те, у кого болезнь протекает в легкой или средней форме, проходят наблюдение на дому с использованием браслета, фиксирующего работу сердца и легких.

Глава Национальной телемедицинской ассоциации (НТМА) Иван Картовицкий считает, что в России необходимо законодательно закрепить возможность дистанционной постановки предварительного диагноза и назначения лечения. Пока вероятность врачебной ошибки при удаленной консультации удерживает от легализации данных предложений.

НТМА также предлагает дополнительный вариант идентификации пациентов через номер телефона и даже оформление больничного посредством телемедицинских услуг. Последнее уже апробировали в связи с пандемией - возвращающимся из-за границы россиянам электронный больничный предоставляется через портал госуслуг автоматически, отмечают в пресс-службе минкомсвязи.

В Госдуму в марте внесен законопроект о проведении в период ЧС и эпидемий дистанционного первичного врачебного осмотра, постановки диагноза и назначения лечения, но он пока не рассматривался.