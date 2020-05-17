Количество граждан с коронавирусом в Минобороны РФ снизилось до 3226

По данным на 17 мая, количество пациентов в Российской армии, у которых выявлен коронавирус, снижается десятый день подряд. Об этом свидетельствует информация в специальном бюллетене, размещенном на сайте Минобороны РФ.

Там сказано, что в результате тестирования солдат, офицеров, курсантов и воспитанников, а также представителей гражданского персонала Вооруженных сил положительный результат на COVID-19 на вечер воскресенья зафиксирован у 3 226 человек. Это на два десятка меньше, чем было днем ранее.

Как и сутки назад, тяжелых больных в Российской армии всего двое. В состоянии средней тяжести находятся 9 пациентов. У остальных заболевание проходит бессимптомно.

В то же время, начиная с марта, в войсках, учебных заведениях и организациях Минобороны от новой коронавирусной инфекции вылечились 2215 человек. Кроме того, после двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус медики сняли с контроля 7 359 человек, которые контактировали с заболевшими.