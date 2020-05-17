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17.05.2020 15:08
Рубрика: В мире

Консульский отдел посольства РФ в Киргизии частично возобновляет работу

Текст: Артем Петров ( Бишкек)

Консульский отдел посольства России в КР и генеральное консульство РФ в Оше с 25 мая 2020 года частично возобновят работу. Это, как отметили в диппредставительстве, стало возможно после снятия режима чрезвычайного положения в отдельных городах и районах страны.

По данным посольства, прием граждан будет идти по предварительной электронной записи, по вопросам оформления российского гражданства и загранпаспортов сроком действия 10 лет несовершеннолетним лицам в возрасте до 14 лет.

Фото: Пресс-служба президента КР
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Без записи можно обратиться по вопросам проверки наличия гражданства, выдачи справок и свидетельства на возвращение в Россию, регистрации актов гражданского состояния, нотариального заверения документов, консульского учета.

Вход в здание возможен только при наличии у посетителя медицинской маски, после измерения температуры и обработки рук дезинфицирующим составом.

- Прием по вопросам оформления гражданства лицам, имеющим одного родителя - гражданина России, постоянно проживающего в РФ, выхода из гражданства, выдачи разрешения на временное проживание в РФ, оформления загранпаспорта сроком действия пять лет возобновят после восстановления регулярного авиасообщения с Москвой, - отметили в диппредставительстве.

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