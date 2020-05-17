Коронавирус выявлен у 1,6 тысячи военнослужащих ВС

Количество пациентов с выявленной инфекцией коронавируса в период с марта по 17 мая в армии и военных учебных заведениях России составило почти 3,3 тысячи человек, в том числе более 1,6 тысяч военнослужащих. Такие данные приводятся в опубликованном бюллетене Минобороны России.

"По состоянию на 17 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1 617 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - сообщает Минобороны.

Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков, подчеркивают в военном ведомстве. Из них: в тяжелом состоянии - 2 человека, в состоянии средней тяжести - 9 человек. Остальные - без симптомов заболевания.

"Развернуты 5554 стационарных контрольных пунктов термометрии и сформированы оперативные группы по мониторингу и оперативному реагированию, - рассказывают в Минобороны. - Для диагностики развернуты 23 специализированные лаборатории, способные в сутки проводить до 11,5 тысячи тест-исследований. Для изоляции лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, и наблюдения за ними сформировано 182 обсервационных центра на 30 тысяч пациентов".