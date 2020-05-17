Игровые кроссовки легендарного баскетболиста Майкла Джордана, которого за уникальную способность взмывать над кольцом, прозвали "его воздушеством", проданы за 560 тысяч долларов на знаменитом аукционе Sotheby s.

Эти кроссовки были изготовлены для Джордана в 1985 году в красно-бело-черной цветовой гамме. На каждом - автограф шестикратного чемпиона НБА. По оценкам аукциона, лот мог уйти за100-150 тысяч долларов. Джорди Геллер, выставивший кроссовки на аукцион, признался, что надеялся сыграть на ажиотаже, вызванном документальным сериалом "Последний танец", героем которого является Джордан.

Удивительно, но Джордан продолжает бить рекорды даже спустя годы после завершения карьеры. По информации Bloomberg, еще никогда кроссовки не уходили с аукциона за такие деньги. Предыдущий рекорд принадлежал паре сникеров от 1972 года, которые в 2019 году были проданы за 437,5 тысячи "зеленых".