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Рубрика: Экономика

Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни

Текст: Георгий Панин
Свежая порция неутешительной статистики из США заставила рубль уйти на выходные в менее приподнятом настроении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, как рубль будет справляться с этой ситуацией дальше и что его может поддержать.

Фото: iStock
Чем рубль лучше других сырьевых валют

- Мировые рынки встревожили очередные экономические итоги по США, - говорит эксперт. - Розничные продажи в апреле рухнули на 16,4 процента относительно марта, которые в свою очередь были на 8,4 процента хуже предыдущего месяца. В промпроизводстве цифры сокращения за аналогичные периоды составили 11,2 и 5,4 процента соответственно. Динамика оказалась хуже, чем во времена Великой депрессии.

Тем не менее финансовые рынки пережили этот удар, надо сказать, относительно безболезненно. Американский рынок акций открылся снижением в 0,7 процента и не стал торопиться с уходом на более низкие уровни. Это говорит о том, что фаза бегства от риска пока отложена.

Что является хорошими новостями для рубля. Тем более, что сложились предпосылки для дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей. И свой положительный фон создает ожидание заседания в Банке России 16 июня, где ключевая ставка может быть снижена на 0,5 процентного пункта.

Все это на грядущей неделе может отодвинуть курсы доллара и евро к минимумам с середины марта - 72,60 и 79 рублей соответственно. И, возможно, этим, дело не ограничиться.

Отчасти такое спокойствие на финансовых рынках, объясняется ожиданиями новых стимулов. В США, несмотря на вето Белого дома на законопроект демократов по новому пакету стимулов для поддержки экономики в условиях пандемии COVID-19 в три триллиона долларов, очевидно, что он все равно не заставит себя ждать. В Евросоюзе также ведутся активные дискуссии на этот счет и называются цифры в два триллиона евро.

Фото: iStock
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Инвесторы ожидают поддержки и от монетарных властей, в частности от ФРС, которая по прогнозам может озвучить дополнительные меры еще до заседания в конце июня. Возможно, подобные сигналы прозвучат в выступлениях главы Федрезерва Джерома Пауэлла перед двумя палатами Конгресса во вторник и четверг.

Подтверждение этих догадок может еще на какое-то время поддержать стабильность на финансовых рынках. Это сохранит приток средств нерезидентов в российские ОФЗ. И вместе со стартовавшим налоговым периодом (по консенсус-оценкам объем выплат в бюджет составит 1,1 триллиона рублей) продлит период укрепления рубля.

Также в краткосрочной перспективе силу рублю продолжит придавать ситуация на рынке энергоносителей. После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.

Экономика Финансы Валютный рынок Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Обзор рынков Курс рубля

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