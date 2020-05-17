Эх, была не была! Рвите меня на части или просто не замечайте, но я задам вопрос, который меня волнует, зная, что внятного ответа на него, скорее всего, не получу.

Итак. Можно заглавными буквами - как бы второй заголовок? ЗАЧЕМ МЫ ПРИНИМАЕМ В ЭТОМ ГОДУ АКТЕРОВ В ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВУЗЫ?

Этот вопрос возник у меня, когда на днях я смотрел видеообращение одного действительно замечательного актера, который в этом году набирает свой курс. И вот этот актер, который к тому же еще и хороший человек, с одной стороны, искренне давал советы абитуриентам, как бы так получше снять видео на первый тур конкурса, чтобы выгоднее показать себя, а с другой, весь вид артиста, неловкость, с которой он обращался к молодым, печальный взгляд не просто свидетельствовали, но кричали о том, что сдавать экзамены в актерский вуз онлайн - нелепость.

А по-моему, даже бред. Видеопрезентация себя еще в какой-то мере может годиться для поступающих во ВГИК, но для театрального актера не подходит совершенно. Энергия кино- и театрального актера - это совсем разные вещи. Кроме того, чтобы абитуриент выглядел хорошо, чувствовалась энергия и талант, - его надо суметь снять хорошо, а это вовсе другая история. Если кто - вдруг? - не в курсе, то кинорежиссер, как и кинооператор, - это такие профессии, и абитуриент театрального вуза, равно как и его домашние, могут ими не владеть. И что мы получим в результате? Победят не те, кто талантливее как актеры, а те, кто сумел лучше себя снять.

И вот я повторяю свой вопрос уже маленькими буквами: зачем мы принимаем в этом году актеров в театральные вузы?

Сдавать экзамены в актерский вуз онлайн - нелепость

Каждый год только в Москве только крупные театральные институты выпускают сотни - сотни! - актеров. Если с курса - 20-25 человек, иногда больше - попали в театры 3-4 человека, то курс считается успешным. Некоторым удается прорваться в кино, как правило, сериальное, что тоже очень трудно: там все забито. А остальные?

Огромное количество худруков интеллигентно врет: "Мы нуждаемся в свежей крови, в молодых талантах". Не нуждаются. Театры переполнены. Некоторые говорят честно: "Взять никого не можем".

Каждый год театральные вузы страны выпускают сотни молодых людей для того, чтобы они разочаровались в собственном призвании, в самих себе, в жизни.

Что случится, если мы пропустим год? Что такое трагическое произойдет, если, учитывая обстоятельства, год не будет производиться приема на актерский факультет? Что изменится в театральном мире, если мы честно скажем: "Ребята, извините, онлайн-прием на театрального актера - это бред. Если среди вас есть гении - прекрасно, приходите на будущий год"?

Огромный переизбыток актеров - ситуация, к которой мы привыкли. В ближайшие годы этот переизбыток явно увеличится, очевидно: многие маленькие, тем более негосударственные театры кризис не переживут, и появятся еще безработные актеры. Так, может быть, не делать вид, что это нормально?

У меня есть еще одно предложение, которое вряд ли будет услышано, но я его произнесу. Поскольку актеров явно слишком много, то прием на актерские факультеты проводить не каждый год, а раз в два года. Условно говоря, по четным годам: "Щука", "Щепка", Школа Райкина; по нечетным - ГИТИС, МХАТ, ВГИК. Если переизбыток актеров невероятен, то, может, попробовать с этим бороться?

Но театральные вузы выпускают не только актеров, как быть с режиссерами? Так же. Думаю, не надо много размусоливать про то, сколь связаны профессии актера и режиссера, тем более, во многих вузах есть актерскорежиссерские курсы.

Кого не хватает в сегодняшнем театре? Менеджеров. Профессии этой начали учить относительно недавно. Тут ничто не мешает провести онлайн-экзамены. Если мы думаем о будущем театра, то людей этой профессии должно быть больше, между ними должна быть конкуренция. Пока же, повторю, ощущается их невероятный дефицит.

Огромный переизбыток актеров - ситуация, к которой мы привыкли. Театры переполнены. Так зачем мы принимаем в этом году актеров в театральные вузы?

Что касается театральных критиков... Пусть меня уничтожат и в очередной раз приговорят к забвению, но сегодня у нас нет такой профессии. Историки театра есть. Театральные журналисты, которые берут интервью и раскапывают театральные скандалы, имеются. А критиков, к мнению которых прислушиваются театры и зрители, практически нет.

Когда-то я ставил спектакль в Брюсселе. Однажды мы с продюсером пошли ужинать и увидели за соседним столиком известного критика. На мое абсолютно российское предложение подсесть и наладить контакт продюсер ответил, что если кто-нибудь увидит критика в компании с режиссером и продюсером, то его карьера закончена. Критик - свободный человек, никак не зависимый от театра.

У нас не так. Мало того что у нас критик приходит на спектакль бесплатно (сам пользуюсь этой привилегией много десятков лет), то есть театр как бы приглашает его в гости. Как потом ругать хозяев? Так еще театры за свой счет возят критиков в заграничные поездки, после чего мы читаем: а) про успех гастролей; б) огромные положительные рецензии на спектакли этого театра. Кому не хочется на халяву поехать за кордон?

Так что больше критиков или меньше - ничего особо не изменится.

И все-таки главное - это артисты. Давайте не будем делать вид, будто мы не замечаем их переизбыток, что мы привыкли к тому, как плодим разочарованных людей. Ведь даже если мы привыкли к безобразной картине, она не становится от этого лучше, правда?

Может, стоит сделать паузу и всерьез подумать, как решать эту проблему?