Мелодрама "Разбитое зеркало" стартует с 18 мая на ТВ

С 18 мая на ТВ стартует остросюжетная мелодрама "Разбитое зеркало". Это история благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою тайну.

По сюжету в лесу находят тело пропавшей много лет назад почтальонши. В ее сумке сохранилось несколько писем, которые отправляют адресатам. Главная героиня Даша (ее играет актриса Екатерина Гусева) получает весточку из прошлого от своего жениха. Это письмо переворачивает всю ее жизнь. Даша узнаёт, что ее любимый, которого считали погибшим, на самом деле жив. Если бы она получила это письмо вовремя, не вышла бы замуж за нелюбимого Мирона (его играет Александр Лазарев), да и вся ее жизнь сложилась иначе... Даша решает выяснить, что же на самом деле произошло 20 лет назад и начинает свое расследование.

Распутывая тайны, главная героиня узнает, что ее окружение - муж, лучшая подруга Елена (Екатерина Волкова) - совсем не те, кем она их считала. Оказывается, все эти годы ее брак с Мироном держался на обмане, а в основе успешного семейного бизнеса было преступление. Даша разыскивает любимого в надежде, что судьбу можно повернуть вспять. Но вскоре на её пути появляется загадочный незнакомец Павел (его играет Алексей Макаров), который приезжает в город, чтобы отомстить своим врагам из прошлого…

- Моя героиня всегда находилась за мужским плечом как настоящая замужняя женщина, - рассказала исполнительница роли Даши актриса Екатерина Гусева. - Но обстоятельства сложились таким образом, что ей все пришлось взять в свои руки: стать сильной, умной и самостоятельной. Мне нравится, как держится интрига в сериале. Уверена, зритель будет вовлечен в историю, захочет думать, строить предположения и догадки, предвкушая развитие событий.

Остроту сериалу придает детективная линия. Чтобы раскрыть семейную тайну, главной героине приходится погружаться в расследование.

События в сериале "Разбитое зеркало" охватывают несколько десятилетий. Чтобы воссоздать атмосферу прошлого, потребовались не только декорации, реквизит и костюмы тех лет, но и специальный грим. Исполнителям главных ролей Александру Лазареву и Екатерине Волковой помогли их дети. Дочь Волковой Валерия исполнила роль Елены в молодости, а Мирона сыграл сын Александра Лазарева Сергей.

В сериале снялся заслуженный артист РСФСР, народный артист Беларуси, лауреат премии Союзного государства в области литературы и искусства Владимир Гостюхин.

Союзная премия была вручена Владимиру Васильевичу на "Славянском базаре в Витебске". Родился Владимир Гостюхин в России, в Екатеринбурге, но живет и работает в Минске.

- Для меня одинаково дорога моя первая родина, Россия, и вторая родина, Беларусь, - говорит он. - Я себя ощущаю гражданином Союзного государства.

Его самая выдающаяся роль в фильме "Восхождение" режиссера Ларисы Шепитько. Этот фильм стал для Гостюхина событием в жизни, открыл ему большой кинематограф. Из этой роли, как из "Шинели" Гоголя, выросли последующие герои, хотя на телеэкранах чаще повторяют "Дальнобойщиков", которые принесли Гостюхину огромную популярность и известность.

"Восхождение" о двух белорусских партизанах снят по роману белорусского классика Василя Быкова "Сотников" и стал первым советским фильмом, удостоенным высшей награды "Золотой медведь" международного кинофестиваля "Берлинале -1977" .