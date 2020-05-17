Михаил Мишустин поручил контролировать выплаты каждому медработнику

Министерствам и ведомствам поручено следить за своевременностью и полнотой социальных выплат, особенно тех, что направлены на поддержку населения.

Премьер-министр Михаил Мишустин, продолжающий лечение от коронавирусной инфекции, в пятницу по видеосвязи провел совещание по социально-экономической ситуации. Глава правительства хотел проверить, в какой стадии находится подготовка нормативных документов, необходимых для исполнения последних поручений президента по выплатам семьям с детьми, поддержке социально ориентированных НКО и бизнеса, в том числе через новую льготную программу кредитования.

Как заверил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, работа идет в соответствии с ранее принятыми жесткими регламентами, когда на согласование внутри министерств отведено всего 24 часа. Реализация поручений от 11 мая разбита на шесть направлений. Изменения в законодательство о повышении в два раза минимального размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет неработающим гражданам подготовлены и на этой неделе будут рассмотрены Госдумой.

Порядок выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет был утвержден еще 11 мая, когда вышло поручение президента. На заседании в четверг кабмин одобрил выделение необходимого финансирования. Минтруд оценил его в 197 миллиардов рублей. Прием заявлений от граждан начался 12 мая, и на утро пятницы, рассказал Григоренко, поступило 5,3 миллиона обращений на 7,5 миллиона детей.

Готовы поправки в законодательство и постановления для доплат социальным работникам, докапитализации региональных микрофинансовых организаций, запуска специальной кредитной программы для бизнеса и реализации налоговых послаблений.

Федеральные доплаты медикам будут рассчитываться исходя из самого факта работы, без привязки ко времени

Пятница была крайним сроком, чтобы регионы довели до медицинских работников, помогающих больным с коронавирусом, положенные им апрельские выплаты. Ситуация на прошлой неделе не раз разбиралась на разных уровнях, включая главу государства. Регионы в основном осуществили стимулирующие выплаты за апрель, заявил глава Федерального казначейства Роман Артюхин. Медицинские учреждения перевели своим сотрудникам в общей сложности шесть миллиардов рублей. Продолжались доначисления с учетом последних разъяснений министерства здравоохранения. "Вначале в ряде регионов начислялись выплаты исходя из почасовой оплаты. Сейчас - посменной оплаты", - пояснил Артюхин. Отдельные субъекты Федерации - Камчатский край, Иркутская и Орловская области - уже приступили к переводу денег за май. Чтобы все регионы могли сделать это, между ними распределены очередные 22,4 миллиарда рублей из федерального бюджета, а казначейство разрешило проводить платежи в выходные дни 16-17 мая.

После критики президента правительство уточнило правила стимулирующих выплат, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты. Федеральные доплаты будут рассчитываться исходя из самого факта работы, без привязки ко времени. Кроме того, они теперь полагаются водителям автомобилей "скорой помощи" из числа сотрудников транспортных компаний, работающих на аутсорсинге.

Михаил Мишустин распорядился создать на Едином портале госуслуг специальный раздел, куда врачи могли бы обращаться с затруднениями при получении положенных им денег. "Чтобы они могли напрямую рассказать о возникающих проблемах и получить помощь в их решении", - подчеркнул премьер-министр. Для тех, кому удобнее обратиться по телефону, такую возможность предоставят с помощью единой "горячей линии" по борьбе с коронавирусом. Ее номер - 8-800-2000-112.

Сервис должен заработать с понедельника. "Необходимо контролировать каждый конкретный случай. Главное, чтобы средства дошли в положенном объеме до каждого человека, который работает с больными, зараженными коронавирусом, и людьми из группы риска", - заявил Мишустин. "Впредь ситуация с задержками любых подобных выплат повториться не должна", - указал он главам министерств и ведомств.