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17.05.2020 18:30
Рубрика: Экономика

Рекордные загрузки

Минкомсвязи назвало самые популярные госуслуги в условиях пандемии
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8158)
Пандемия стала серьезным испытанием для единого портала госуслуг и в то же время подтолкнула к ускоренному развитию электронных сервисов государства.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Рекордсменом по популярности за все время существования портала стала услуга по оформлению единовременного пособия на детей от 3 до 16 лет - только за первые сутки ею воспользовались более 2 млн семей. 12 мая, в день запуска услуги, посещаемость портала превысила 17 млн человек при среднем количестве 1,5 человека в день.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
На сайте госуслуг появилась "горячая линия" для жалоб врачей

По данным минкомсвязи, за апрель в пятерку самых популярных госуслуг вошли цифровые пропуска для сотрудников компаний, оформление выплат и пособий по безработице, дневник наблюдений за здоровьем и сбор сведений о гражданах, нуждающихся в помощи из-за влияния коронавируса. В "мирное время" картина была совсем иной - самыми востребованными были запись к врачу, в детский сад, регистрация автомобиля, получение водительских прав и паспорта.

В связи с пандемией минкомсвязь в кратчайшие сроки выводит на портал новые сервисы. В конце марта запущен сервис для застрявших за рубежом граждан, им же автоматически предоставляется электронный больничный. Стало возможным оформить пособие по безработице и встать на учет в центр занятости. Жители 21 региона могут оформить на портале цифровые пропуска.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ирина Алпатова

Более 85% всех случаев общения людей и государства можно разбить на 25 универсальных блоков, которые соотносятся с типовыми жизненными ситуациями. Эта идея легла в основу концепции суперсервисов - услуг, которые граждане смогут получать в автоматическом режиме, без бумажных документов и визитов в госорганы. "Дорожная карта" по их запуску все еще не утверждена, на портале госуслуг можно пока увидеть только 23 прототипа суперсервисов.

Минкомсвязь расширила список банков для авторизации на госуслугах

Примером принципа их работы может стать проактивное оформление сертификатов на материнский капитал, которое стартовало 15 апреля, - сведения из системы ЗАГСа "подтягиваются" и обрабатываются Пенсионным фондом России, а сертификат автоматически приходит в личный кабинет родителей на портале госуслуг. По данным минкомсвязи, таким образом уже оформлено 25 тыс. сертификатов.

Экономика Отрасли Связь

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