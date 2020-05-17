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17.05.2020 12:42
Рубрика: Общество

Минобрнауки рекомендует вузам предоставлять рассрочку на платное обучение

Текст: Мария Агранович

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков разъяснил, какими будут цены за обучение на 2020/2021 учебный год.

Ранее он уже объявил о том, что университеты должны сохранить стоимость обучения на уровне 2019 года.

- Это непростое решение: бюджет многих вузов сформирован с учетом дохода от платных отделений, - прокомментировал Фальков. - Зарплата преподавателей также во многом зависит от этого, а сейчас - особенно: многие, по существу, перешли на индивидуальную работу со студентами, и в целом все активно работают, за что им огромная благодарность.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Есть нормативная стоимость бюджетных мест, ниже которой нельзя устанавливать плату за обучение по контракту, - напомнил министр. - В этом году мы даем возможность вузам самим установить стоимость обучения на уровне 2019 года, но с учетом нормативов. Сейчас мы определяем минимальный размер, скоро будет соответствующий приказ. Так что эта планка будет задана министерством, вуз не сможет установить ее произвольно.

Кроме того, на следующий год с учетом всех обстоятельств, связанных с пандемией, Минобрнауки рекомендует вузам давать студентам-платникам рассрочку.

- Мы сейчас понимаем, что вузы получают от студентов огромное количество обращений по поводу рассрочек. И мы также этот разговор ведем, рекомендуем вузам по возможности предоставлять максимальные рассрочки. Но это всегда индивидуальная история, - подчеркнул Фальков.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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