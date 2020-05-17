В конце апреля в ежедневной новостной программе Центрального телевидения Медиакорпорации Китая "Синьвэнь ляньбо" ведущие сделали пять критических замечаний о высказываниях Помпео, которые являются грубыми нападками на Китай. Вслед за тем CNN и другие ведущие американские СМИ неоднократно цитировали аналитические комментарии китайской стороны и публиковали на своих страницах статьи с критикой госсекретаря США.

Как отмечают аналитики, в условиях пандемии Помпео постоянно распространяет ложные обвинения в адрес Китая. Он прямым текстом обвиняет китайскую сторону в том, что вирус был искусственно создан в Ухане, и что Белый дом обладает "серьезными доказательствами" того, что Пекин скрывал правду о происхождении коронавируса. Помпео также намекнул, что Китай должен возместить ответственность за ущерб всем пострадавшим от эпидемии странам.

Попытки Помпео исказить факты и переложить ответственность на Китай привлекли внимание ведущих СМИ многих стран мира. Количество комментариев на высказывания госсекретаря постоянно растет. Как отмечается в отчете Института по изучению международных отношений современного Китая при Управлении КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках, ведущие мировые СМИ не только объективно комментируют высказывания Помпео и публикуют жесткую реакцию со стороны Китая, но и критикуют госсекретаря США за его пустые заявления и безосновательные обвинения в адрес Китая.

Американская политическая ежедневная газета The Hill отмечает, что Помпео просто играет в политические игры, выступая с обвинениями в адрес Китая. Его цель состоит в том, чтобы скрыть факт, что несогласованные действия и неадекватная реакция Трампа на распространение пандемии повлекли критику со стороны американского общества. Газета "Нью-Йорк таймс" недавно указала, что, перекладывая ответственность за пандемию на Китай, Республиканская партия пытается отвлечь внимание публики от критикуемых противоэпидемических мер американского правительства. "Вашингтон пост" призвал Помпео и Трампа больше не считать Всемирную организацию здравоохранения "козлом отпущения", пытаясь скрыть свою некомпетентность в сдерживании эпидемии.

Австралийская газета "Сидней морнинг джеральд пост" разместила статью бывшего министра иностранных дел Австралии Гарета Эванса, в которой отмечается, что игнорирование всех данных и распространение теории заговора о лабораторном происхождении коронавируса из Уханя нанесут более серьезный ущерб международной репутации США. В статье, опубликованной недавно в известном французском еженедельнике Le Point, говорится, что хотя Помпео утверждает, что возникновение коронавируса связано с халатностью сотрудников уханьской лаборатории и безответственностью властей, правда в том, что у него нет никаких доказательств.

С момента вступления в должность госсекретаря в 2018 году Помпео уже начал вмешиваться во внутренние дела Китая, прилагая все усилия для совершения нападок на Пекин. Сейчас, когда США находятся на плато распространения эпидемии, Помпео по-прежнему яростно пытается обвинить в эпидемии другие страны, что несомненно будет "черным пятном" на репутации США.