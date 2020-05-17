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17.05.2020 18:40
Рубрика: Происшествия

Конвой сигналит

На конвойных машинах ФСИН устанавливают мигалки
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8158)
В регионах на автомобилях ­тюремного ведомства начали устанавливать спецсигналы.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Например, недавно спецсигналы установлены на шести автомобилях, находящихся в распоряжении отдела по конвоированию УФСИН России по Алтайскому краю. Водители-сотрудники прошли обучение и имеют допуск к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Фото: iStock
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"Установка устройства для подачи световых и звуковых сигналов на автомобили ­УФСИН России по Алтайскому краю стала возможной после изменений в законодательстве. Такая мера принята для обеспечения безопасности перевозки осужденных и лиц, находящихся под стражей", рассказывали в управлении ФСИН по Алтайскому краю.

В Новосибирской области представители регионального управления ФСИН также сообщили, что для обеспечения безопасности движения автотранспорта, используемого для перемещения заключенных, спецавтомобили оборудуют специальными устройствами для подачи световых и звуковых сигналов. Автомобили конвоя приводятся в соответствие с государственным стандартом ГОСТ для транспорта оперативных служб.

В этом году планируется установить спецсигналы на 765 конвойных авто тюремного ведомства

"В настоящее время уже на 17 автомобилей, находящихся в распоряжении Управления по конвоированию ГУФСИН России по Новосибирской области, установлены устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов, - рассказывают в ведомстве. - В соответствии с действующим законодательством проводится работа по регистрации вносимых в конструкцию изменений в подразделениях Госавтоинспекции по Новосибирской области. Автомобили оборудованы новейшими средствами навигации, системой наблюдения, кондиционерами, автономным отоплением и другими техническими устройствами".

Фото: Istock
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Ранее сообщалось, что в этом году тюремное ведомство планирует оснастить спецсигналами 765 автомобилей для перевозки заключенных.

В целом мигалками оснастят около половины из порядка 1,5 тысяч спецавтомобилей Федеральной службы исполнения наказаний для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных в населенных пунктах. В основном мигалки будут установлены на тех авто, что используются в крупных городах.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минюст ФСИН Тюремная реформа

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