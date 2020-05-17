На международной конференции отметили роль врачей в формате мировой кооперации

Новая реальность, вызванная пандемией COVID-19, поставила глобальные задачу: как мир будет справляться с угрозой, которая не исходит от какой-либо нации? Под таким лейтмотивом прошла международная конференция, организованная Исследовательским институтом "Диалог цивилизаций" при поддержке сети научных и общественных организаций.

В заседании приняли участие более 280 экспертов из 40 стран. Анализируя опыт прошлого и нынешнюю обстановку в мире, участники пришли к выводам, что пандемия коронавируса обнажила проблему - страны ищут выход из сложившейся ситуации по одиночке, в то время как врачи стремятся к кооперации.

- Сегодня мы сталкиваемся с глобальной проблемой, но, похоже, все мы прилагаем усилия для ее устранения в индивидуальном порядке. Вероятно, это первый признак потери аппетита к многосторонности - заявил председатель французского фонда "Перспектива и инновации" бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен.

То есть за 75 лет, прошедшие со времени окончания Второй мировой войны, мы незаметно прошли путь от глобального сотрудничества до разобщенности. А о том, как все в общем то неплохо когда-то начиналось напомнил бывший заместитель помощника госсекретаря США по европейским делам, сотрудник программы Ричарда фон Вайцзеккера Дэн Гамильтон.

"В 1948 году, несмотря на все различия из-за начинающейся холодной войны, была создана ВОЗ. Важно помнить, что одна из причин, по которой это произошло, было то, что в то время оспа убила больше людей, чем Первая и Вторая мировые войны вместе взятые. Мы не думаем о пандемиях так же, как о войнах, но последствия могут быть ужасными. Лишь благодаря международному сотрудничеству мы смогли уничтожить оспу и только совместными усилиями". - сказал он.

Эту мысль в своем выступлении развил Постоянный представитель Российской Федерации при ЕС Владимир Чижов.

"При условии, что ключевые страны готовы сформировать новую модель международных отношений, они должны будут согласиться строить ее на общих интересах, а не на различиях. В нашей истории уже известны положительные примеры таких точек зрения и подходов. Уместно напомнить, что победившим странам Второй мировой войны, несмотря на значительные идеологические разногласия, удалось выстроить вместе новое соглашение о международных отношениях, основанное на принципе равноправного сотрудничества суверенных государств", - сказал Чижов.

Положительным моментом в том, что происходит сейчас, является беспрецедентное научное сотрудничество по всему миру. Пока ученые обмениваются данными, они бьются вместе, чтобы найти вакцину, которая поможет решить эту проблему. Они делают это так, как никогда не случалось в истории человечества. И благодаря цифровизации они могут делать это такими темпами, что, даже когда мы имели дело с атипичной пневмонией и лихорадкой Эбола, ничего подобного не было. Это также прозвучало в выступлениях на заседании ключевыми фразами.

В свою очередь, председатель наблюдательного совета "Диалога цивилизаций" Владимир Якунин резюмировал: необходимая задача нынешнего дня - решить, как снова собрать весь мир за стол переговоров и найти путь к мирному процветанию человечества. "75 лет назад лидеры Советского Союза, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства определили новый мировой порядок на Ялтинской и Потсдамской конференциях, включая создание Организации Объединенных Наций в качестве международной миротворческой организации. Условиями, которые позволяли им двигаться вперед, была их готовность отбросить идеологические, политические и экономические разногласия для более высокой цели, в отличие от высоко идеологизированного подхода, который мы видим сегодня" - подвел итог он.