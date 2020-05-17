Немецкая Бундеслига первая из топ-5 европейских чемпионатов возобновила сезон после двухмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Чуть раньше футбол вернулся на стадионы в Южной Корее, а чемпионаты Беларуси и Никарагуа и вовсе не прекращались, но именно рестарт сезона в Германии станет ориентиром для остальных лиг, причем не только футбольных, но и из других видов спорта, таких как баскетбол и хоккей. Вот почему за матчами 26-го тура Бундеслиги, первого после долгого простоя, так пристально следили во всем мире. Рассказываем, как теперь выглядит футбол в новой коронавирусной реальности.

Форвард "Боруссии" Эрлинг Холанн забил первый гол после рестарта Бундеслиги. Фото: twitter.com / @euro2020spb

Стоит ли говорить, что антураж чемпионата Германии теперь насквозь пронизан директивами и рекомендациями, навязанными коронавирусом. Например, рассадка запасных. Чтобы соблюсти безопасную дистанцию, футболистам приходится занимать места на трибунах: "Лейпциг" для этого купил даже несколько трапов, которые используются при посадке в самолет. Разумеется, запасные все в масках: обходиться без этого атрибута дозволено только главному тренеру. Перед матчами и после их окончания ни рукопожатий или объятий: вместо них теперь причудливые ритуалы с использованием локтей и рук. К мячам, которыми играют, тоже особые требования. Перед игрой и в перерыве снаряды проходят дезинфекцию.

Но самое любопытное происходило, конечно же, на поле. Первого гола в Бундеслиге после двухмесячного перерыва пришлось ждать 29 минут. И случился он в рурском дерби, одном из самых культовых немецких противостояний, в котором дортмундская "Боруссия" принимала "Шальке". Автором забитого мяча стал форвард дортмундцев Эрлинг Холланд, замкнувший блестящую комбинацию своей команды. "Всего лишь гол для одного человека, но большая победа для всего человечества", - моментально отреагировал "Твиттер" оргкомитета российской части Евро-2020. Можно представить, какие эмоции переполняли в этот момент Холланда, однако традиционной куча-мала не случилось: норвежец отметил успех с партнерами танцем на безопасном расстоянии. Похоже, это новый стандарт для празднований взятий ворот. Кстати, в матче их было еще три, а "Боруссия", одержав победу со счетом 4:0, приблизилась на расстояние одного балла к лидирующей "Баварии".

А вот игроки "Герты" правило социального дистанцирования соблюдать не стали: все три мяча в ворота "Хоффенхайма" (3:0) они отмечали привычными объятиями. Впрочем, футболистов не накажут: соблюдение дистанции носит рекомендательный характер. "Нас постоянно тестируют, почему игрокам нельзя обниматься, - вопрошал после игры наставник "Герты" Бруно Лаббадиа. - Если нельзя праздновать, теряется весь смысл". Кстати, эти слова Лаббадиа говорил в замотанный микрофон, протянутый к нему на длиннющей "удочке": флеш-интервью теперь берутся так и никак иначе.

Кстати, из-за коронавируса пришлось подкорректировать не только регламент Бундеслиги, но и правила игры в футбол. В уже упомянутом рурском дерби "Шальке" впервые произвел пять замен вместо дозволенных ранее трех. Эта мера должна помочь снизить риск травм у вернувшихся после долгого простоя игроков.

Ну и главное впечатление - это отсутствие болельщиков на трибунах. Несмотря на пустующие трибуны, игроки "Боруссии" все равно подошли и поаплодировали секторам, где обычно находилась "желтая стена" - самые активные фанаты команды. А лучше всех к новой реальности подготовились болельщики менхенгладбахской "Боруссии", разместившие с разрешения клуба на стадионе уже более пяти тысяч картонных силуэтов с изображением зрителей. Причем "оказаться" таким образом на арене "Боруссия Парк" может любой желающий: достаточно заплатить на сайте менхенгладбахского клуба 19 евро и отправить свое фото.

Кстати, к удивлению немецких властей, реальные болельщики не стали собираться у стадионов, вняв призыву остаться дома. Но это не значит, что в Германии все рады возобновлению чемпионата, наоборот, около 60 процентов высказались против: по их мнению, без фанатов футбол - это что-то не совсем естественное. И с этим трудно не согласиться. Но лучше так, чем вообще без футбола.

Между тем

Игра номер один возвращается к жизни и в других европейских странах. Венгрию эпидемия затронула на общем фоне не так сильно. И, как сообщает сайт Федерации венгерских спортивных журналистов, чемпионат страны решено возобновить с 23 мая. Завершится он 13 июня. Конечно, матчи пройдут на пустых стадионах - никаких зрителей.

Также 23 мая возобновится и футбольный чемпионат Чехии. Благодаря относительно благоприятной эпидемиологической обстановке занятия спортом были разрешены в этой стране на открытых стадионах и в залах еще в апреле

Подготовил Николай Долгополов