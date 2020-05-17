НМИЦ эндокринологии возобновил плановую госпитализацию пациентов с эндокринопатиями

Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава России возобновил плановую госпитализацию пациентов с эндокринными заболеваниями, которая была приостановлена в связи с эпидемией, - об этом "РГ" сообщили в Центре.

Для снижения риска инфицирования при оформлении на стационарное лечение всем пациентам предлагается пройти экспресс-тестирование на Covid-19 прямо в приемном отделении. Использование новейшей методики позволяет получить результат в течение одного часа.

Плановая госпитализация осуществляется в рамках высокотехнологичной (ВМП) и специализированной (ОМС) помощи. Одновременно проходит ежедневный амбулаторный прием. Кроме того, Центр продолжает телемедицинское консультирование в форматах "врач-пациент" и "врач-врач". Стационарные и амбулаторные пациенты обеспечиваются масками и проходят измерение температуры.

"Общая задача врачей-эндокринологов в период распространения инфекции - снизить вероятность осложнений и масштабируемость эндокринных заболеваний, исключить или свести к минимуму риски декомпенсации, - сказала директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. - Наша задача - обеспечить безопасность деятельности медицинского персонала и вернуться к привычному стилю оказания медицинской помощи, к прежним амбулаторным приемам, плановым операциям, диагностике и профилактике заболеваний".