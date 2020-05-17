Норвежские археологи исследовали 1700-летний клад викингов

Viking 'treasure' of rare artifacts revealed on a long-lost mountain trail https://t.co/kKk4WS5wBk pic.twitter.com/pdmQ6LzOdW — Live Science (@LiveScience) May 16, 2020

Археологи исследовали и задокументировали предметов из редкого клада эпохи викингов, обнаруженного при таянии высокогорного ледника Лендбрин в Норвегии. Среди находок оказалась обувь из шкур, рукавица и более 50 кусков ткани, трость с рунами, нож с деревянной ручкой, подковы и сани, а также кости вьючных лошадей.

Как сообщает издание Live Science, наилучше всего сохранился плащ-туника, возрастом 1700 лет. Хотя углеродный анализ стрел и древних лыж показал, что "шоссе" появилось еще во времена бронзового века (с 1750 по 500 год до н. э.). Через перевал перегоняли скот и перевозили различные товары, в том числе оленьи рога, масло и шкуры. Однако в качестве торгового пути дорога через перевал стала регулярно использоваться в эпоху викингов около 1000 года нашей эры.

"Сохранение объектов, выходящих из-подо льда, просто ошеломляет",- говорится в заявлении археолога из Департамента культурного наследия в Лиллехаммере Эспена Финстада.

Наличие пригодной для использования одежды среди выброшенных вещей вызвало большой спор среди ученых. Некоторые считают, что рукавица, плащ и обувь не были потеряны викингами, а стали свидетельствами трагедии на перевале.

"Возможно, они были выброшены людьми, которые страдали от сильного переохлаждения, что может вызвать иррациональное поведение", - пишут исследователи.