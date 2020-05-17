Одноклубник Смолова оштрафован на 60 тысяч евро за нарушение карантина

Футболист испанской "Сельты" Пионе Систо оштрафован на 60 тысяч евро за нарушение условий карантина. Об этом информирует портал El Desmarque.

Этот штраф - крупнейший в истории клуба из Виго, за который с недавних пор на правах аренды выступает россиянин Федор Смолов. Санкции к Систо были применены за отъезд в Копенгаген на своей машине во время пандемии коронавируса. Сделал это датчанин без разрешения клуба.

Напомним, что после Систо Испанию покинул Смолов. Он вернулся в Россию, но до того предупредил "Сельту" о своих действиях. Соответственно, никакого наказания за возвращение на родину Федор не понес.