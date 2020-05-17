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17.05.2020 01:13
Рубрика: Культура

Официально: "Евровидение-2021" состоится в Роттердаме

Текст: Александр Алексеев
Город-организатор следующего песенного конкурса был объявлен во время большого онлайн шоу Europe Shine a Light. Оно состоялось поздно вечером в субботу, 16 мая, и заменило финал конкурса в привычном формате, отмененный из-за пандемии коронавируса.
Фото: Майстерман Семен / ТАСС Фото: Майстерман Семен / ТАСС
Фото: Майстерман Семен / ТАСС

О том, что следующее "Евровидение" пройдет в Роттердаме (Нидерланды), после конструктивных переговоров заявили Европейский вещательный союз (ЕВС), компании НПО, NOS, AVROTROS и власти этого города. А Мартин Эстердал, новый исполнительный директор этого конкурса песни, сообщил:

Фото: Gettyimages
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- Мы очень рады, что теперь можем двигаться вперед. Это жизненно важно, чтобы "Евровидение" вернулось в следующем году. И мы рады получить необходимые обязательства от всех наших коллег в Нидерландах, потому что хотим вернуть столь любимое шоу зрителям по всему миру… Постараемся сделать "Евровидение" еще более сильным, чем когда-либо, и обеспечить его долговечность на десятилетия вперед.

При этом события, связанные с COVID-19, несомненно, повлияют на планирование конкурса в предстоящем году. В ЕВС сообщили, что из-за "постоянно меняющейся и сложной обстановки" будут работать со своими голландскими партнерами и городом Роттердамом так, чтобы обеспечить преемственность "Евровидения" и заранее предусмотреть различные сценарии.

Кстати

Несколько стран уже сообщили, что в 2021 году отправят на конкурс тех же участников, которые планировались и в этом. Первыми это сделали Швейцария, Польша, Греция и Хорватия.

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Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2021" Музыка с Александром Алексеевым

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